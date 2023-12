Enrique Iglesias se retira de los escenarios; anuncia su último álbum

El cantante Enrique Iglesias anunció que se retira de los escenarios y que su próximo disco que está pronto a salir será el último de su carrera, así lo dio a conocer el intérprete de ”Bailando”.

El cantante español ofreció una entrevista al medio estadounidense Today, en la que habló sobre sus proyectos profesionales y el artista confirmó que ya tiene listo su final en los escenarios.

Enrique Iglesias contó que su último álbum, llamado “Final (Vol. 2)”, ya está terminado y ya tiene fecha para estrenarse.

"Está terminado. De hecho, saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno dos videos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo”, dijo en la entrevista el cantante español.

"He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum... esto es todo", agregó

El cantante confirmó que no hará más discos, sin embargo, aclaró que este no es un retiro definitivo de la música, solo no dará conciertos y tampoco sacará discos, pero se mantendrá creando música y lanzando sencillos musicales. "Para mí, en mi vida, creo que este es el último", dijo.

Enrique Iglesias vivió un momento difícil de salud

Enrique Iglesias vivió momentos difíciles de salud cuando tuvo que cancelar su gira porque le dio neumonía. El cantante estuvo varios meses desaparecido de la vida pública porque se estaba recuperando.

Después, recientemente volvió a los escenario en los que sus presentaciones causaron memes y burlas en Internet debido a que la voz del cantante se escuchaba distinta, luego de haberse recuperado de la enfermedad.