Fan se acerca a Bad Bunny y revela a qué huele el cantante: "me llevé la decepción"

Bad Bunny dio sus primeros conciertos en México y todo lo que ha pasado en ellos ha sido una locura viral en las redes sociales.

Benito ha aprovechado para subir al escenario a varios de sus fans en sus shows en Monterrey y una chica fue la afortunada elegida para subir con Bad Bunny y contó cómo fue su experiencia.

En un video de TikTook la joven contó que su novio le propuso cargarla en sus hombros para que viera mejor, y así fue como Benito la vio y le dijo: “Tú, súbete”.

La fan de Bad Bunny señaló que fue una odisea llegar al escenario, ya que la gente no le daba paso y una vez que logró llegar adelante los de seguridad le dijeron que podía entrar al escenario, pero sin celular.

“Me bajo emocionada, pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar; ya cuando me cruzo, me dice el guardia ‘no puedes pasar el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’, pero mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’, y se lo dejé con la confianza del mundo y la verdad se portó muy bien, se esperó, me regresó el celular y hasta me grabó”, contó la joven.

Fan revela a qué huele Bad Bunny

La joven contó que estaba tan emocionada cuando conoció a Bad Bunny que se equivocó cuando él le dio una vuelta al bailar, pero que Benito inmediatamente se dio cuenta.

Dijo que antes de bajarse del escenario ella no le dio abrazo a Benito, pero él al final abrazó a todos los que subieron y fue ahí cuando ella aprovechó para oler a Bad Bunny y, dijo, se llevó la decepción.

“Después de eso, dije, no lo abracé y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, recordó la fan.