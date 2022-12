Fan de Bad Bunny se queja de concierto y dice que es una estafa: "no vale los $10 mil"

Los conciertos de Bad Bunny son de los más esperados en México y las primeras fechas ya se llevaron a cabo en Monterrey, por lo que los fans ya tienen sus primeras impresiones del show de Benito.

Y aunque Bad Bunny trae espectáculo de luces y hasta recorrer los recintos por los aires arriba de una palmera voladora, parece que no a todos sus fans convenció el show del cantante.

Fan se queja de concierto de Bad Bunny y dice que es una estafa

En redes sociales una fan se lanzó contra el espectáculo de Bad Bunny y lo calificó de ser “una estafa”, pues aseguró que “no vale los 10 mil pesos que pagué”.

En su cuenta de Twitter una usuaria escribió: “Y tqm Bad Bunny, si cantas bien y estás muy guapo, pero este concierto NO VALE LOS 10 MIL PESOS QUE PAGUÉ”, se lee en el mensaje de redes.

Fan de Bad Bunny se queja de concierto Foto: Especial

Sin embargo, no fue el único comentario que esta fan de Benito tenía para el cantante, pues advirtió a los admiradores del artista no ir con expectativas elevadas.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, dijo.

“Genuinamente me gusta mucho BB pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Ni el show de luces, ni la decoración ni el sonido ni NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos DIGNO de pagarse. Este show estaba para pagar 4 mil pesos a lo mucho”, señaló la usuaria.

La joven recibió críticas de otros usuarios, quienes la señalaron por haber invertido los 10 mil pesos para el concierto de Bad Bunny.