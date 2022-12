Denuncian intento de secuestro en Monterrey tras ir al concierto de Bad Bunny

Una joven denunció a través de redes sociales que al llegar a Monterrey, Nuevo León, para ir al concierto de Bad Bunny, ella y su hermana fueron víctimas de intento de secuestro por parte de un taxista pirata que abordaron desde el aeropuerto de la entidad.

De acuerdo con la joven, una vez que ella y su acompañante arribaron al aeropuerto de la entidad, los servicios de transporte terrestre estaban saturados y no conocían la ciudad para saber hacia dónde dirigirse.

“En eso vimos a un taxi bajar pasaje y decidimos tomarlo, como no conocemos la ciudad teníamos una dirección errónea entonces el presupuesto que nos dieron era de $450 lo que se nos hizo razonable, estando en el taxi rectificamos la dirección y la nueva tarifa subió a $1500″, recordó la joven.

leer más Joven pierde a su lomito y para encontrarlo ofrece boleto de Bad Bunny

“Este precio salía de nuestro presupuesto por lo que le dijimos al taxi que nos bajara en el seven eleven más cercano, al principio no quería usando la excusa de que ese lugar era peligroso que mejor nos llevaba a otro, nos rehusamos y le pedimos nuevamente bajar en el seven eleven”.

A partir de ese momento las cosas fueron empeorando, ya que al momento de llegar al lugar donde debían descender el precio por kilómetro indicaba que debían pagar 300 pesos. Al darle el dinero el taxista pirata les dijo que el costo era por persona, lo cual les pareció un abuso, ya que tampoco habían acordado eso.

Al negarse a pagar la cantidad que estaba exigiendo el conductor, éste se puso agresivo, insultándolas y amenazándolas con que no las iba a dejar bajar hasta que le dieran el dinero que él quería.

Debido a la situación de riesgo y amenaza que estaban sintiendo las jóvenes accedieron a pagar un total de 600 pesos por el breve viaje con tal de salir del vehículo, pues temían que el chofer pudiera hacerles algo más.

A pesar de haber pagado, la joven denunció que el sujeto seguía agresivo e insultándolas; no obstante, luego de unos momentos accedió a abrirles la puerta. Ambas quedaron impresionadas por la forma de reaccionar del taxista ante la solicitud de que las bajara kilómetros antes y que en ningún momento quisiera negociar o llegar a un acuerdo.