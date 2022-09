Soy tu fan, una película casi imposible de hacer

Esta semana llega a las salas de cine Soy tu fan, uno de los estrenos más esperados por el público mexicano, quien desde hace años desea saber qué pasó con los personajes de esta romántica historia después de que Charly y Nico se fueron a viajar en globo aerostático al final de la segunda temporada, allá por 2011. Sin embargo, continuar la historia ha sido, de acuerdo con Ana Claudia Talancón —quien da vida a Charly—, casi imposible, pues hoy en la carrera de quienes conforman el elenco, existen muchos más compromisos que hace 11 años.

“Realmente era algo casi imposible de hacer, porque desde que comenzó el proyecto a ahora, las carreras de los actores que interpretan a los personajes de esta historia se catapultaron. Ya no era la misma facilidad de decir: ‘No, pues yo estoy en mi casa sentadito nada más, esperando a ver si me llaman los de Soy tu fan’“, dijo la actriz en entrevista con La Razón.

Soy tu fan fue una serie producida por Canana y Once Tv, transmitida por Canal Once, que fungió como una plataforma para el elenco de jóvenes actores y actrices que conformaban el reparto, y que de inmediato se ganaron el cariño incondicional del público mexicano. Después de estelarizar la exitosa serie, algunos de los proyectos en los que participó Ana Claudia Talancón fueron Palabra de ladrón y Perfectos desconocidos, mientras que Martín Altomaro, —quien interpreta a Nico— estuvo en el elenco de series como Por siempre Joan e Historia de un crimen: Colosio, y en películas como Guadalupe Reyes.

Ahora, todos tenían trabajo, otras ofertas y poderlos juntar para volver a este proyecto ha una bendición muy, muy grande”, apuntó Talancón.

Soy tu fan cuenta con una gran cantidad de seguidores que quedaron cautivados con la frescura narrativa de la serie que se salía del estereotípico modelo de telenovela de la época.

Ana Claudia Talancón aseguró que fueron fans quienes hicieron posible el regreso de esta historia.

“La gente apoyó mucho el proyecto. En la calle, en donde fuera que estuviéramos la gente lo pedía a gritos”, dijo.

Por su parte, Martín Altomaro comentó a este medio que fue la reacción del público, después de un Live en Facebook en el que estuvieron los actores, lo que ayudó a que se concretara la continuación del proyecto.

“La respuesta de la gente que se metió a ese Live fue abrumadora; fue mucho más de lo que esperábamos, y de ahí como que nos volteamos todos a ver y, a parte del gusto que nos daba vernos y encontrarnos empezando la pandemia, se nos presentó la posibilidad de preguntar: ¿oigan y si lo hacemos?, ¿qué posibilidades reales hay de que hagamos una película?”, apuntó el actor. Altomaro agregó que en cuanto se aprobó el proyecto, las guionistas “Constanza Novick y Dolores Fonzi hicieron un trabajo titánico para terminar el guion en tiempo récord y de ahí levantar una producción con todas las dificultades que conlleva hacer una película en pandemia”.

El actor reconoció que hubo mucha nostalgia en volver a meterse en la piel de Nico y reencontrarse con sus compañeros en el set.

“Esas dos primeras temporadas, el momento en el que lo hicimos, cómo lo hicimos, el grupo que formamos… para mí la posibilidad de estar todos reunidos haciendo una película juntos fue una cosa muy bonita y muy rica para nosotros. Ha sido un regalo muy importante”, señaló.

Ana Claudia Talancón indicó que para ella fue muy divertido volver a Soy tu fan y dijo sentirse muy afortunada de continuar con esta historia que le permitió recordar.

“Yo no soy tan enojona como es Charly, y volver a experimentar todas esas sensaciones que traía a mí el personaje, las cosas que me hacía entender de mí misma, como ser amable conmigo, no tener que tomar siempre la mejor decisión o no siempre estar segura de la decisión que quieres tomar y avanzar por la vida sin tener un rumbo definido, fueron cosas que al adoptarlas una vez más, me hicieron sentir el gusto de poder volverlo a hacer”, compartió entusiasta.