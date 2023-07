Fans acusan nuevo fraude en La casa de los famosos tras victoria de Jorge Losa

Los fans de La casa de los famosos México están enojados porque Jorge Losa ganó nuevamente el liderato del programa, por lo que acusaron que hubo fraude detrás de la prueba de este lunes.

La prueba del líder consistió en que los habitantes de la casa tenían que colocarse en unas estructuras de metal y ahí desenredesar unas cuerdas que estaban atadas a las estructuras.

Los finalistas de la prueba fueron Jorge Losa, Barby Juárez y Sergio Mayer. Horas antes de la prueba final los fans del programa ya estaban enojados pues señalaron que estaban molestos porque la prueba parecía hecha para que la ganaran en el Team Cielo.

El último desafío se jugó en vivo durante la gala de La casa de los famosos México y fue ahí que Jorge Losa se coronó como el líder de esta semana.

Inmediatamante los fans del programa se lanzaron contra el reality show y acusaron que hubo fraude en la prueba para que Jorge la ganara y fuera inmune junto con la Barby Juárez con miras a la próxima eliminación.

"México te quiere Jorge, pero fuera de la casa y del país", "No es posible que no entiendan que la gente no lo quiere !… aparte no es sano repetir tantas veces como líder a la misma persona .. no pongan pruebas a modo", "Sin credibilidad", "Que mala onda que no se den cuenta que todo es trampa con Jorge , no es posible que desde que empezó inmune, el no batallo nada al abrochar el cinturón y Barby y mi querido Sergio si, Sergio eres un grande !!!! Vamos con todo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Comentarios en contra de Jorge Losa por ganar el liderato de La casa de los famosos Foto: especial

Team Infierno tendrá su primer eliminado

Con el liderato de Jorge en La casa de los famosos México esto significa que de forma obligada habrá un eliminado del Team Infierno, por lo que el equipo comenzará a desintegrarse y es muy probable que uno de los nominados sea Apio.