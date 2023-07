Respira antes de ver cómo luce actualmente Maradonio, el hijo de Excelsa en “La Familia P. Luche”

Luego de su expulsión en “La Casa de los Famosos”, Bárbara Torres se convirtió en tendencia de las redes sociales y no era para menos, pues la actriz que se hizo famosa en México por su papel como Excelsa en el famoso programa de Eugenio Derbez: “La Familia P. Luche”, luchó por su permanencia en el reality.

La argentina fue recibida a su salida de la casa por su hijo José Ignacio, de 18 años quien de acuerdo con lo que ha dicho la propia Bárbara “heredó su nariz”, además es de recordar que tiene otro hijo que se llama Manolo, tiene 16 años y mientras ella se hallaba en las grabaciones de “La Familia Peluche” se tuvo que justificar su embarazo, de ahí apareció en la pantalla el famoso Maradonio, cuyo nombre también está en las tendencias.

Cómo luce Maradonio de “La Familia Peluche”

Brayan Gibrán Mateo es el nombre del pequeño actor que se convirtió en el único hijo de Ludovico P. Luche, porque es de recordar que Bibi era hija del carnicero, mientras Ludovico Peluche es hijo del lechero, pero el verdadero le hizo una hipnosis a el hijo de un millonario y el pequeño no lleva la sangre de la familia.

“Maradonio” actualmente es un adolescente, pero cuando inicio en la serie cómica tenía 4 años, lo que hizo que el público hiciera del personaje uno entrañable era el carisma de Brayan y el talento que el pequeño tenía para declamar poemas y ser muy inteligente.

Es a través de su cuenta de Facebook como se comunica con sus seguidores, no obstante, es desde 2018 que no tiene mayores interacciones o pone una fotografía de la actualidad, no obstante se debe destacar que no ha cambiado mucho desde que siendo un niño conquisto los corazones de todos.