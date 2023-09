Filme desmitifica la historia de los Niños Héroes

El actor Silverio Palacios lamenta que en las últimas décadas la cinematografía mexicana carezca de personajes heroicos que sean un referente de la mexicanidad, por lo que celebra que la cinta de Ricardo Arnaiz Héroes retome la historia de los cadetes que perdieron la vida defendiendo a México durante la Batalla de Chapultepec.

“El cine mexicano está escaso de personajes heroicos desde hace mucho tiempo, desde el reciente siglo pasado carece de eso, lo más cercano que podemos ver son antihéroes, pero son normalmente delincuentes, habría que pensar si esto contribuye a la educación, a la formación de nuestros jóvenes en la medida que los personajes a admirar son delincuentes, cuando no son de cuello blanco se dedican a las drogas, son narcos. El último que se puede recordar es El Santo, de ahí para acá no existe ninguno que pueda representar dignamente la idiosincrasia, las ilusiones, los sueños y la expectativa de un mexicano”, dijo a La Razón el también actor de Welcome al norte, que está próxima a estrenarse.

En Héroes, que se estrena hoy en las salas de cine del país, el director Ricardo Arnaiz sigue la historia de un grupo de estudiantes de una academia militar, quienes deciden quedarse a defender su escuela de un ejército invasor, sin imaginarse que vivirían muchísimo miedo, pero también la importancia de unir su talento para salir con vida.

Palacios resaltó la importancia de que el filme destaque valores, que hoy considera hacen falta en la sociedad en general.

“Es una versión muy interesante, porque a través de una recreación histórica, no en el estricto sentido de la palabra, pero sí con referencias bastantes sólidas de este suceso, se resalten valores que ahora son escasos en la cotidianidad, uno es la valentía y el otro, el honor”, comentó el también actor de La delgada línea amarilla.

Dijo que la historia de los Niños Héroes es digna de revisarse en la actualidad, para que las personas puedan ver cómo estos jóvenes toman la decisión de no rendirse y luchar.

“Los chicos de la academia militar de ese entonces estaban siendo formados como luchadores, gente que iba a enfrentar la vida con voluntad, con dignidad, con valentía, con lealtad. En la actualidad es algo que se ha extraviado, de ahí que es importante que la película reivindique el heroísmo desde una voluntad juvenil, desde la fortaleza de jóvenes que tienen bien arraigado el sentido de la patria, de la nación”, apuntó.

En Héroes, Silverio Palacios da vida al cocinero Eusebio, quien se convierte en una persona importante para estos jóvenes.