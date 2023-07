Filtran contrato millonario de Wendy Guevara con depa y camioneta incluida

Wendy Guevara es la participante favorita del público en La casa de los famosos México y de acuerdo con una publicación la influencer aceptó entrar al programa a cambio de un contrato millonario de exclusividad, que incluye depa y camioneta de lujo.

La revista TVNotas publicó una entrevista con personas cercanas a la producción y a la propia Wendy Guevara que revelaron que la integrante de Las Perdidas negoció un muy buen contrato para entrar a La casa de los famosos México.

“Al principio, le costó trabajo aceptar. Le explicamos que era una gran oportunidad. Que crearía un precedente en la televisión a nivel nacional porque sería la primera persona trans en estar en un programa como este y aceptó. Estamos contentísimos con lo que ha hecho”, se lee en la entrevista para la publicación.

Wendy Guevara Foto: Especial

Asimismo, se desmintió que Wendy Guevara era la que menos gana del reality show, como había dicho Macine Woodside en su programa de radio.

“Eso no es cierto. Todos entraron a un tabulador y, obvio, hay varios sueldos. Ella no es la que menos gana. Están segmentados en tres bloques y ella está en el segundo. Creo que todos quedaron satisfechos con sus pagos y, si ganan, se llevarán cuatro millones de pesos. Además, a ella no le importa si gana o no el reality”, señala la revista.

¿Qué dice el contrato millonario de Wendy Guevara?

La publicación aseguró que Wendy Guevara ya aseguró contrato de exclusividad, departamento y camioneta, aunque no se dio a conocer una cantidad exacta de lo que percibe, pero según varios sitio web, el sueldo de la influencer en La casa de los famosos México es de entre 80 mil a 120 mil pesos.

Wendy Guevara confiesa que planeaban sacarla en la semana seis de LCDLFM

La semana pasada Wendy Guevara quedó nominada en La casa de los famosos México por lo que estuvo a punto de salir del programa.

La influencer estaba convencida de que ella se iría del juego, ya que, le confesó a Sergio Mayer, que cuando le hablaron del programa le dijeron que solo llegaría hasta la semana seis del reality show.