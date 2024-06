Flora, un viaje emocional para quitar tabúes a la depresión y ansiedad

Con ritmos que evocan la alegría y contrastan con melancólicas letras, la agrupación colombiana Nasa Histoires lanza el disco Flora, un viaje musical por diversos aspectos de la salud mental para quitarle tabúes y acompañar a quienes atraviesan por algún tipo de depresión y ansiedad.

“Nosotros denominamos nuestra música como canciones alegres con letras melancólicas que generan esa dualidad entre la melancolía de las letras y la alegría de la música, es como la dualidad de la vida, es como una sinfonía agridulce y es bonito saber que las flores también son así, tienen momentos de crecer, marchitarse, renacer.

“Este álbum nos lleva por diferentes latitudes y sonoridades, experiencias que nos rozan a contemplar los espectros de la salud mental, desde la melancolía hasta la felicidad, busca normalizar una situación que ha sido muy tabú para motivar a las personas a que busquen ayuda en la familia, los profesionales, en las diferentes actividades y alternativas”, comentó en entrevista con La Razón Daniel Pinto, vocalista de la agrupación que hoy se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional en el evento llamado “Pura Vida Nasa Histoires y más”, que comenzará a las 17:00 horas y en la que participarán diversas bandas.

El álbum inicia con el tema “Trébol”, cuya letra es una invitación a enfocarnos cuando hemos acertado, luchado e intentado estar mejor, no rendirnos. “Esa canción expresa, me he caído tres veces, pero me levanto cuatro veces, me definen las veces que me levanto, no las que me caigo, los sueños que tengo y no las veces que fracaso en conseguirlos. Habla de seguirlo intentando, es de lo que va todo el álbum”, compartió el vocalista de la banda también integrada por Víctor Cely en el saxofón, Jair Serrano en la guitarra, Daniel Tovar en el bajo y Santiago Jiménez Palomino en la batería.

Continúa con “Cactus”, que alude a la fortaleza y resiliencia de estas plantas ante las adversidades y habla sin tapujos de cómo se siente una persona con depresión: desde no saber cómo expresar lo que siente hasta aquellos pensamientos en los que tiene ganas de desbordarse en llanto o tiene pensamientos suicidas. Mensajes que contrastan con el jazz gitano de Nasa Histoires.

“Cuando hicimos ‘Cactus’ tuvimos muchísimo miedo, porque es una letra muy personal, que expresa cómo nos sentimos. Lanzarla fue todo un reto, porque teníamos el miedo de que la gente pudiese malinterpretarla, pero la entendió de manera positiva, que a veces está bien estar mal, pero lo que no está bien es normalizar sentirnos así y pensar que debemos ignorarlo y echarle ganas, sino que es hablarlo, expresarlo, tener la capacidad de buscar ayuda”, expresó Daniel Pinto.

El álbum también incluye “Bugambilia”, que aborda la ansiedad y lo que alguien en esta condición siente.

La banda, que conjuga sonidos como el gypsy jazz, swing, bossa nova, cumbia, porro, fandango y ritmos alternativos, celebra que cada vez más las nuevas generaciones sean más abiertas para hablar de la salud mental y, sobre todo, sepan que no es normal sentirse mal.