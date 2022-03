Foo Fighters: estos fueron los mejores momentos de la noche de rock en el Foro Sol

Foo Fighters volvió a la Ciudad de México con una presentación llena de rock en el Foro Sol. La noche del martes 15 de marzo logró congregar a 54 mil 800 almas que esperaban volver a ver a su agrupación favorita. Aunque la noche fue húmeda y fría, los espectadores que mantuvieron energía durante las dos horas y 40 minutos que duró el concierto.

El show arrancó con Killbirds y The Warning, bandas que lograron sumergir al público en una atmósfera de rock puro.

Antes de que salieran David Grohl y compañía, una pequeña llovizna comenzó a caer sobre la plancha del Foro Sol, pero el público no se dejó intimidar y esperó la salida de la legendaria agrupación de Seattle con todas las expectativas puestas en uno de los conciertos más esperados del año.

Foo Fighters en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

Foo Fighters no se presentaba en la Ciudad de México desde 2017. Además, los conciertos que tenía programados estuvieron suspendidos por la pandemia de COVID-19 por dos años. Los fans estaban ansiosos por descargar su energía viendo a una de las bandas más representativas del género grunge.

La lluvia cedió, las luces se apagaron y a las 21:15 horas los Foo Fighters se hicieron presentes en el escenario. El show comenzó con "Times Like These" y el público vibró. Las luces de los teléfonos celulares se encendieron para acompañar el poderío sonoro de la agrupación en esta primera interpretación.

Foo Fighters en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

David Grohl comenzó a interactuar con la multitud cantando "The Pretender". Preguntó si querían rock&roll y el público, que estaba listo para el show, respondió que sí con una auténtica energía rockera. Taylor Hawkins prendió el escenario con un espectacular show de percusiones.

Los cánticos de "olé, olé, olé, los Foo…" demostraron el cariño que los fans mexicanos sienten por la banda.

Foo Fighters en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

El espectáculo apeló a la nostalgia, pues los Foo Fighters complacieron al público chilango con todos sus grandes éxitos.

David Grohl afirmó que disfrutaba que lo acompañen cantando e invitó a los espectadores a entonar al unísono "My Hero". El bajo de Nate Mendel, el órgano de Rami Jaffe y las guitarras de Chris Shiflett y Pat Smear armonizaron la euforia de los fans, quienes no pararon de gritar.

Foo Fighters en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

Realizaron un tributo a los Bee Gees interpretando "You should be dancing". Taylor Hawkins cantó "Somebody to love", de la legendaria banda Queen, mientras que Dave Grohl volvió a tomar las baquetas para tocar la batería, como en los años 90 con Nirvana.

Dedicaron a los fans de la Ciudad de México el tema “Love Dies Young”. Después el Foro Sol se cimbró con “Best of You” en uno de los momentos más alucinantes de la noche.

El show de los Foo Fighters cerró a tope con “Everlong”. El clima se portó amable con los asistentes al evento, pues mientras la agrupación estuvo en el escenario, no cayó ni una sola gota de agua. El público de la Ciudad de México pudo disfrutar sin inconvenientes de uno de los eventos musicales más importantes del 2022.

Foo Fighters en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

Foo Fighters en el Foro Sol. Liliana Estrada/OCESA

AG