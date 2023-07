"El gabinete de curiosidades de Guillermo Del Toro" es nominada a 6 premios Emmy.

El año pasado Netflix estrenó El gabinete de curiosidades de Guillermo Del Toro, serie producida y presentada por el aclamado y querido cineasta tapatío. El show compuesto por ocho mediometrajes fue nominado en seis categorías de los Emmy, los galardones de la industria de la televisión.

Del Toro se encargó de seleccionar a los guionistas y directores para cada capítulo de la serie, además de que en cada uno de los capítulos aparece presentando la historia. El resultado fue una serie bastante entretenida y terrorífica, con ese tono de fábula que tanto caracteriza al mexicano.

El gabinetes de curiosidades de Guillermo Del Toro fue nominado en la categoría de Diseño de producción sobresaliente para un programa de fantasía, Excelencia en edición de sonido para una serie limitada o de antología, película o especial y Dirección de fotografía excepcional para una serie o película limitada o de antología.

Asimismo, también fue nominada a Trajes de época destacados para una serie o película limitada o de antología , Excelente diseño de títulos principales y Maquillajes prostéticos excepcionales.

El mexicano es un especialista y ha demostrado su calidad en cada una de las ramas en las que fue nominado. El director de La forma del agua, tuvo un año lleno de éxitos el año pasado, pues en la misma plataforma de streaming se estrenó Pinocho, su adaptación del cuento de Carlo Colodi en stop-motion.

Diego Luna va tras los Emmy

Por su parte, Diego Luna figura con Andor, programa que protagoniza y está nominado a Mejor Serie Dramática, junto con Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Succession y The White Lotus, por mencionar algunos.

En las nominaciones que se dieron a conocer ayer, Succession sorprendíó al arrasar como la serie más postulada tras estrenar su temporada final. El proyecto aspira a 27 galardones; a éste le siguen The Last of Us, con 24 y en tercer lugar se ubica The White Lotus con 23 candidaturas.

Mientras que el histrión Pedro Pascal, chileno naturalizado estadounidense, va por la estatuilla a Mejor Actor. El astro es el primer latino en ser nominado en esta categoría desde 1999, cuando Jimmy Smits compitió por su rol en NYPD Blue.

DGC