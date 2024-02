¿Gina Montes fue pareja de Arturo "El Negro" Durazo? Esto es lo que sabe sobre la turbia relación

Gina Montes fue una exitosa bailarina que triunfó en la televisión mexicana al participar el La Carabina de Ambrosio después de haberse mudado desde Brasil. La joven no pasó desapercibida por el público en su momento y esto incluía a más de un personaje polémico y popular en la cultura mexicana de los años 70's y 80's.

Uno de los personajes más infames de aquelos tiempos era Arturo, "El Negro" Durazo, quien fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito (hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana) del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), durante el sexenio del presidente José López Portillo. Alcanzó gran notoriedad a principios de la década de 1980, cuando se revelaron algunas de sus millonarias propiedades. Además, por un tiempo se habló de una posible relación entre la vedette y el policía.

¿Cuál fue la relación entre Gina Montes y "El Negro" Durazo?

Antes de desaparecer, Gina Montes era una de las artistas que se encontraban en lo lato de la industria junto a estrellas como Olga Breeskin, Rosy Mendoza y Glorícela. La joven vivió rumores de un amorio con "El Negro" Durazo, aunque en Historia detras del mito, negó todas estas suposiciones que se hicieron años atrás.

"Lo vi una vez, nunca hablé con él, no le toqué la mano, fue a verme a un show" señaló la artista para apaciguar los rumores que surgieron sobre ellos dos en los 80's.

Gina Montes sí salió con un político en el pasado

La bailarina confesó que el exjefe del departmento de Policía durante la presidencia de José López Portillo, Carlos Castañeda Mayoral, quedó cautivado por su belleza, lo cual la llevó a recibir varios regalos, los cuales llegaban con la intención de conquistarla: “Me daba joyas, me daba muchas flores, me trataba muy bien, era muy linda persona, íbamos a buenos restaurantes, aunque nunca me dio para mi casa” reflexionó la mujer.

Sin embargo, poco tiempo después la joven prefirió alejarse del país y tener una bebé de Carlos Macías, un músico del cual se enamoró. ”No he estado en mafias, no he sido secuestrada ni he estado loca, y sí en mis 5 sentidos, trabajando para salir adelante en la vida" señaló.