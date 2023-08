Gloria Trevi cuenta su historia para ayudar a otras mujeres

A casi 20 años de ser absuelta de los delitos de corrupción de menores y rapto por la justicia mexicana, la cantante Gloria Trevi cuenta su propia versión de la tormentosa vida que tuvo al lado de Sergio Andrade y de las chicas que formaron parte del clan, en la bioserie Ellas soy yo, con la que busca visibilizar la violencia y cualquier forma de abuso contra las mujeres.

La serie de 50 capítulos sigue la vida de la intérprete de “Recuento de los daños”, desde su infancia, pasando por su adolescencia, cuando conoció al entonces productor musical Sergio Andrade, quien no se menciona, pero sí se alude a él a través del personaje César Santiago (Jorge Poza); su ascenso a la fama, cuando pisó la cárcel y el proceso en el que se recuperó y salió adelante.

“Hay un mensaje muy claro, la violencia es mundial, de alguna manera la serie nos da la oportunidad de ver a una persona que atravesó por eso y pudo salir adelante; es una historia de resiliencia, donde podemos saber que las personas que tienen un problema pueden visibilizarlo, esto hace algunos años no hubiera sido posible, en este momento sí, por eso dije que es una oportunidad única de contar, ayudar a muchas mujeres y muchos hombres”, compartió ayer la productora y directora del proyecto Carla Estrada, durante la presentación de Ellas soy yo en Televisa San Ángel, acompañada por gran parte del elenco.

Estrada comentó que Gloria Trevi “ha sido una de las mujeres más juzgadas por la prensa, el público, después por los jueces, después por la sociedad y sigue siéndolo, pero este proyecto tiene muchas aristas”.

Agregó que la intérprete de “Con los ojos cerrados” hizo la bioserie “no para hacerse famosa, sino para ayudar a las personas, para que abramos los ojos, escuchemos a nuestra vecina, veamos lo que está pasando y actuemos en consecuencia. Cuenta esta historia desde el éxito, sin ninguna necesidad y sin ningún distinto motivo que poder ayudar, que su historia y la de las otras chicas ayude a que no suceda lo mismo”.

Después de estudiar ese proceso que usan para lavar el cerebro a la gente, me di cuenta que él (Andrade) lo usó con todas, Gloria, incluida, es increíble cómo van los pasos con todas hasta que las quiebra, lo que pasa es que cuando quiebran a alguien ya lo tienen en sus manos, ya no tiene voluntad...

Eric Vonn, Escritor

Apuntó que no fue fácil, porque hubo momentos en que se tuvieron que parar las grabaciones por lo fuerte que era acercarse a la vida de la vocalista, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que tratará de demostrar que ella fue una víctima más. Durante 17 años Trevi estuvo bajo el yugo de Sergio Andrade, quien creó una red sexual de jóvenes que fueron explotadas y violadas por él. Ella fue señalada de ser presuntamente cómplice y reclutadora.

“En Gloria jamás hubo un no les quiero contar o no les quiero decir, no te digo que todo fue alegría y goce, hubo muchas lágrimas, muchos momentos en que tuvimos que parar las grabaciones, porque no podíamos seguir, ella sí podía, pero a lo mejor yo no, necesitábamos un espacio para pensar lo que nos había dicho”, dijo Carla Estrada.

En Ellas soy yo, que se estrena el próximo viernes en la pantalla de ViX, Valentina y Lu Rosette dan vida a Gloria Trevi en la infancia; Regina Villaverde, en la adolescencia, cuando cae en manos de Sergio Andrade; y Scarlet Gruber, en su juventud, en la que se sufre diversos tipos de violencia por su depredador y se convierte en una mujer triste y sumisa, sin autoestima.

“Pude ver a Gloria muy poco, nada más dos veces, tuve una conversación con ella y me dijo ‘vas a tener que ser muy fuerte’, pensé: ‘sí tengo que ser muy fuerte’, pero no imaginé lo fuerte que iba a ser, enfrentarme al nivel de violencia y abuso que ella vivió me llevó a admirar su manera de seguir adelante, siento que me he transformado como persona. Todos tenemos aquí un antes y un después”, comentó Gruber.

A través de la bioserie, Televisa Univision y organizaciones que dan atención a mujeres que están viviendo una situación de violencia o son víctimas de trata, crearon el micrositio ellassoyyo.com/orientacion, que brinda información útil para quien lo requiera. Participan SinTrata, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C.; National Human Trafficking Hotline y National Domestic Violence Hotline, entre otras.