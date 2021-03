“Godzilla vs Kong”: TODO lo que debes saber del esperado estreno

No cabe duda que “Godzilla vs Kong” es uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, pues no sólo mostrará cuál de los dos monstruos más famosos del cine será el vencedor de la épica batalla, sino además es una película que busca rescatar la taquilla mexicana, tras las pérdidas que ha sufrido a causa del COVID.

“Godzilla vs. Kong” llega a los cines mexicanos una semana antes de que se estrene en Estados Unidos, lugar donde además saldrá simultáneamente en HBO Max.

La producción se ha vuelto tan popular en redes sociales que desde hace algunos meses surgió el debate por ver quien era del #TeamGodzilla o del #TeamKong

Se estrena este 24 de marzo en cines del país.

¿De qué trata “Godzilla vs. Kong”?

El filme forma parte del universo cinematográfico conocido como “Monsterverse”, el cual está integrado por películas como “Godzilla” de 2014, “Kong: La Isla Calavera” de 2017 y “Godzilla: Rey de los monstruos” de 2019; esta última, en su escena postcréditos, anuncia este esperado evento cinematográfico.

“Godzilla vs. Kong” inicia cuando Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, cuando de manera inesperada se encuentran con Godzilla, quien se ha salido de control atacando a los humanos.

Donde ver las películas del “Monsterverse”

“Godzilla” en Netflix

“Kong: La Isla Calavera” en Netflix

“Godzilla: Rey de los monstruos” en HBO Go o en compra en Claro Video, Amazon y Cinépolis Klic

Choque de titanes Especial

Película con sabor a México

“Godzilla vs. Kong” es dirigida por Adam Wingard, el guion fue escrito por Eric Pearson y Max Borenstein, y Terry Rossio, Michael Dougherty y Zach Shields crearon la historia.

Entre el raparto de la película destacan los mexicanos Eiza González y Demián Bichir.