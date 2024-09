Exhiben a Gomita en el programa Hoy y revela que NO es licenciada: 'Mi papá me sacó de la escuela'

Gomita es la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2, quién ya se ha enfrentado a las primeras entrevistas en medios sobre su desempeño en el reality show, donde la influencer recibe una fuerte dosis de realidad.

En la mañana de este martes, Gomita se presentó en el programa Hoy, donde fue confrontada por Nicola Porcella, quién le cuestionó sobre el supuesto amor que sentía por Agus Fernández, asegurando que el modelo argentino jamás se le insinuó a la creadora de contenido.

En esa misma entrevista, a la joven le cuestionaron sobre el momento en que presumió que a diferencia de gala ella sí tenía una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, además de presumir su capacidad económica al asegurar que era mayor a la de la actriz. Este momento desató una amplia lista de comentarios de todo tipo.

Gomita revela que NO ES LICENCIADA

En el programa Hoy exhibieron a Araceli Ordaz 'Gomita' por haber presumido respecto a un título profesional, asegurando que ella tenía uno a diferencia de Gala Montes. La joven realizó este comentario para dejar claro que no estaban al mismo nivel y que ella no tendría porque pelear por ningún hombre con la reconocida actriz de telenovelas.

Mientras ella estaba dentro del programa, información fue desmentida, pues incluso su padre salió a decir que Araceli no terminó la secundaria, aunado a que el público no encontró la cédula profesional de la ex payasita.

“(Ninguno de mis hijos quiso estudiar). Ahora, hay que ser honestos, Araceli no sé de dónde saca sus ideas de que ella es licenciada en Comunicación, perdón, con problemas acabó la secundaria porque no aguantó el bullying de la escuela; la metí a una secundaría privada”, dijo su padre.

Al mostrarle a Gomita el clip en el que presume su título, la joven decidió terminar de una vez por todas con los rumores respecto a su preparación académica ya seguro que esto lo mencionó a modo de sarcasmo, ya que su padre le impidió continuar con sus estudios.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”, dijo entre risas. Los conductores encontraron el momento gracioso y señalaron (también en tono bromista) que "estudió seis semestres en la San Marino", haciendo referencia a Patricia Fernández, personaje de Betty, la fea.