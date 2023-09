'La Güereja', María Elena Saldaña, rompe en llanto; hoy vería a Benito Castro, pero no llegó

Durante el funeral de Benito Castro, actor músico y comediante que falleció a los 77 años de edad, diversas personalidades del medio se hicieron presentes para darle el último adiós a su colega, entre ellas María Elena Saldaña, "La Güereja". La actriz y comediante señaló que la noticia la tomó por sorpresa y externó su sentir a medios de comunicación.

"Hoy llegué a Televisa a las 10 de la mañana y Ricardo López me envió la noticia de que se había accidentado y yo me espanté mucho porque yo sabía que él se iba a ir de gira y nunca en la vida me imaginé de qué manera era ese accidente", detalló la actriz y compañera de Benito Castro.

Reveló que hoy era el programa piloto de un programa en donde ambos volverían a colaborar juntos. Detalló que no vio al actor en las platicas de producción del nuevo show televisivo: "Hubo una lectura que él no acudió, no sé por qué; el día que estuvimos para vestuario, creo que llegué primero yo y cuando yo ya me iba, las personas en el pasillo me dijeron: 'Acaba de irse Benito', y yo: '¿Pero cómo lo vi?', después de vino la lectura y no nos habíamos visto", dijo María Elena Saldaña.

La compañera del comediante se quebró ante medios de comunicación y apuntó: "Tengo mucho, mucho, mucho cariño por él y Dios me permitió, hace como unos seis meses empezar a planear qué íbamos hacer", agregó la comediante, quien señaló que juntos tenían muchos proyectos.

"Siento muy padre que la vida me permitió estos últimos meses convivir con él, porque mi carrera, aunque tenía muchos años trabajando, cuando conocí a Benito La Güereja me permitió tener un lugar muy importante y lo hicimos juntos", apuntó.

Por último, María Elena Saldaña reveló que el programa de televisión que tenían planeado no se cancelaría tras la partida de Benito Castro: "Yo creo que a él no le gustaría que se suspendiera. Fue un señor que en su sangre venía el arte y seguro no le gustaría que paráramos este proyecto", señaló.

Otros famosos le dicen 'adiós'

Al funeral llegaron personalidades como Pepe Magaña, María Elena Saldaña, Libertad Palomo y Rafael Inclán, entre muchos otros. "Te duele como esté, trabajando o no trabajando, pero siempre fue un hombre muy activo, muy tranquilo en su chamba, nunca fue pretencioso y mira que estuvo con Los Hermanos Castro, que estaban pesados en aquel entonces", dijo a medios Rafael Inclán.

Carlos Bonavides también se hizo presente para despedir a Benito Castro. El actor dijo que Benito Castro estaba bien: "Yo le decía al reparto, somos las columnas vertebrales de la última catedral y se va una de las columnas vertebrales de esta catedral que teníamos que se llamaba '¿Por qué será que las queremos tanto?'", dijo el actor a medios de comunicación.

Por su parte, Daniela Castro, sobrina del comediante, dijo a medios de comunicación que es una pérdida que le duele mucho, debido a que hace poco perdió a su padre: "Para mí es una pérdida muy significativa porque también acabo de perder a mi papá hace un año y medio y que jamás me imaginé que íbamos a estar en esta situación", dijo.

DGC