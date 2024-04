Harmless, del éxito viral de 'Swing Lynn' a 'Springs Eternal' y un encuentro cercano con la muerte

Tras el éxito de su canción “Swing Lynn”, tema viral en TikTok, Harmless ha logrado el sueño de muchos, pues puede vivir de su arte y poco a poco, crece a horizontes nuevos para él, como su primera presentación en vivo en solitario o el lanzamiento de su primer álbum, Springs Eternal. Para el mexicano residente de Estados Unidos, Ignacio Cano, la música es el acto más honesto, en el cual derrama todo lo que experimenta como un artista que no deja de lado que antes de músico, es humano.

Harmless es un proyecto de indie-rock y bedroom-pop que se va al origen del género. Conocido anteriormente como Twin Cabins, el músico señala que en su nuevo álbum, donde reúne una serie de experiencias tras un accidente que casi termina con su vida hace siete años, decidió reencontrarse con su yo del pasado, “quería comunicar con esa persona que ya ni conozco, entonces creo que por crear límites, como (hacer) una rola a la semana o no usar más instrumentos que una guitarra, un piano y un bajo [...] pude encontrar la voz del álbum”, explicó para La Razón de México.

“Esos límites me ayudaron a crear algo más honesto y en ellos creo que así yo funciono mejor”, recordó sobre el pasado, pues su éxito viral, “Swing Lynn” fue creada bajo condiciones sencillas, lo cual lo lleva a continuar grabando temas en un cuarto de casa y fuera de los grandes estudios.

La comodidad en lo negativo

Nacho Cano, Harmless, vivió una experiencia cercana a la muerte, cuando un conductor ebrio lo atropelló y casi termina con su vida. Este suceso está muy relacionado con el lanzamiento de su primer álbum, Springs Eternal, “un ejercicio por querer ser mejor”, una manera de solucionar parte del trauma que vivió.

A pesar de ello, Harmless encontró una especie de refugio en las expresiones negativas, como se evidencia en la primera canción de Springs Eternal, “Hate Me”, “la negatividad no demanda nada de tí, ser positivo y ser sano cuesta muchísimo trabajo”, reflexionó. “Es más fácil que alguien te diga que vas mal, porque yo me siento mal y quiero buscar una manera de aceptar la realidad que me he creado a mí mismo”, agregó.

Una muestra del trauma latente en su vida es que cada que alcanza alguna meta, como casarse o lanzar su nuevo álbum, busca que algo le señale que ha pasado de página. “Cada vez que pasa eso [...] me deprimo porque existe en mi ese dolor o todavía hay partes que no he superado, que tengo que solucionar”, indicó “cada que la gente ve el dolor como algo que empieza y termina, como que te medio ch*nga, porque cuando se termina.. no lo hace. Nada se termina, evoluciona y aprendes a vivir con él”.

La viralidad de “Swing Lynn” de Harmless

“Yo puedo tocar esa rola por el resto de mi vida” sentenció Harmless sobre “Swing Lynn”, la canción donde el mexicano vivió su “momento viral” en TikTok, pues el tema que lanzó en 2012 bajo el nombre de Twin Cabins, ha sido replicado en miles de ocasiones por usuarios de la plataforma “me siento muy afortunado, me encanta ver que algo que yo construí en un cuarto tan chiquito cuando hacía la carrera llegó a tocar el mundo, para mi es un regalo”.

Asimismo, lo que más le gusta de “Swing Lynn” es que ya no es suya, sino “un sonido fuera de su identidad”. Harmless asegura que “siempre ha sido un artista del internet” donde “el arte existe fuera de la persona”, puesto que en ningún momento le tocó tener un alter ego musical, algo que sostiene hoy en día.