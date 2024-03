Héctor Parra envía un mensaje desde prisión tras recibir nueva sentencia: 'Soy inocente'

Héctor Parra al día de hoy 18 de Marzo del 2024:



"Hace tiempo en las audiencias me dijeron que pagara una cantidad, una disculpa pública y ahí quedaba todo"



"Que iba a ser un juicio muy largo"



"Ser presunto culpable no"



Esto me suena más a una extorsión. ¿Y la "justicia"? pic.twitter.com/osQrt30zry