Abogada de Héctor Parra habla de los videos que filtró Alexa Hoffman

Este viernes, Héctor Parra recibió una nueva sentencia por el caso contra su hija, Alexa Hoffman. El actor ahora se enfrenta a 13 años y 10 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual en contra de su propia hija, aunque muy pronto presentarán el amparo para evitar esta sentencia. Desde hace varios días, se sabía que el actor recibiría una nueva sentencia y que probablemente su tiempo en prisión sería alargado al habérselo encontrado culpable por un cargo extra después de que él hiciera una apelación contra la primera condena que recibió el año pasado y cuya audiencia fue el 29 de febrero.

Por su parte, Alexa Hoffman filtró un par de videos para el público los cuales habría presentado en el caso en contra de su padre cómo pruebas de la violencia sexual que habría sufrido en su infancia. La abogada del actor, Samara Ávila, fue cuestionada respecto a dichos clips y no tardó en señalar que la víctima se estaba revictimizando a partir de los videos que compartió.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 Se fija NUEVA SENTENCIA a #hectorparra , queda en 13 AÑOS 10 MESES , la información completa este lunes en @programa_hoy pic.twitter.com/rlAJtPtmbx — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) March 16, 2024

Esto dijo la abogada de Héctor Parra sobre los videos filtradps de Alexa Hoffman

La entrevista en la cual Samara Ávila dio las declaraciones sucedió horas antes de que iniciara la nueva audiencia en contra de Héctor Parra, dónde señala que seguramente el actor recibiría más años pero que buscaban que fuera el menor tiempo agregado posible, aunque dependían totalmente del juez para ello.

Cuándo le preguntaron sobre los videos que filtró Alexa Hoffman, señaló: "Qué bueno que ya nos vieron completos ¿no? Lamentamos que la víctima se esté revictimizando" aseguró y agregó "lo ideal sería que resguardara su identidad igual que todos los que participamos".

#hectorparra , ¿60 años en prisión? Su abogada responde a esta duda , la información completa en @programa_hoy pic.twitter.com/9g11Ry3TPz — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) March 15, 2024

Además, señaló que durante los videos no puede verse en ningún momento algún tocamiento indebido, sino que se trata "de una relación completamente sana" y puntualizo: "No hay ninguna corrupción de menores, no hay nada que violente su personalidad".

¿Héctor Parra irá a la cárcel?

Si bien Daniela Parra, la otra hija de Héctor, siempre ha señalado que su papá es inocente por los crímenes bajo los que se le acusa desde el 2020, mientras que la opinión pública también se encuentra a favor del artista, la justicia mexicana una vez más ha asistido al lado de Ginny Hoffman y su hija.

Como mencionamos con anterioridad este no es el fin del caso, puesto que Daniela Parra ya advirtió desde días antes que eran conscientes de que la sentencia de su padre podría aumentar y que estaban listos para interponer un amparo en su favor, puesto que ellos buscan que Héctor Parra sea libre.