Alexa Hoffman comparte los videos contra su padre Héctor Parra usados en el juicio

El caso de Héctor Parra y Alexa Hoffman es uno de los más polémicos en los últimos años en México, pues desde hace tiempo se ha cuestionado si en verdad o no hubo violencia y abuso sexual por parte del actor hacia su hija cuando ella era menor de edad. Ahora, unos videos filtrados por la joven podrían ser la clave para detectar de una vez por todas si el personaje es o no culpable de lo que se le acusa.

Alexa Hoffman permitió la filtración de unos videos en contra de su padre, los cuales entregó al programa De Primera Mano, en los cuales buscaría evidenciales de abuso sexual que Héctor Parra habría ejercido en su contra cuando era menor. Los videos formarían parte de la carpeta de investigación del caso por el cual el famoso se encuentra encarcelado y tiene hasta el momento 10 años de prisión por corrupción de menores, aunque será el próximo 15 de marzo cuando serán agregados más años debido a que se encontró culpable por otros cargos.

¿Qué pasa en el video de Alexa Hoffman y Héctor Parra?

En estos videos, podemos ver a Alexa interactuar con su padre. En el primero, aparece presentando a sus perritos y luego enseña que en la parte superior trasera de la pierna derecha tenía escrito por su padre "esta es mi pompi" con una flecha que señalaba a alguna parte del cuerpo de la niña. Hoffman después se mide con una cinta métrica y muestra las películas que tienen en su sala.

Videos de Alexa Hoffman que usó como evidencia en el caso contra Héctor Parra. De Primera Mano

En el segundo video, el actor muestra un álbum de fotos que le regala su hija donde acompañan mensaje como "tu me enseñaste a sonreír", pero lo sorprendente fue que uno de los mismos decía "tú me enseñaste a no usar ropa" junto a una foto donde Alexa está desnuda.

Videos de Alexa Hoffman que usó como evidencia en el caso contra Héctor Parra.. De Primera Mano

Usuarios reaccionan a los videos filtrados de Alexa Hoffman

El público no encontró los videos que filtró Alexa Hoffman como algo fuera de lo común y buscaron defender aún a Héctor Parra; algunos señalaron que el material estaba editado, mientras que otros cuestionaron "¿Entonces ahora van a decir que hasta hacerles cosquillas con la boca o "morderles" con cariño las nalg*s a TUS HIJOS es CORRUPCION Y TOCAMIENTOS INDEBIDOS?" e incluso se cuestionaron que si es legar compartir este tió de pruebas en televisión.