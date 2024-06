Heineken Live Out 2024 revela su cartel oficial: Artistas, boletos y fecha del festival 

Este martes, se dio a conocer el cartel oficial del Heineken Silver Live Out 2024, un festival que se lleva a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. En esta ocasión, la celebración musical contará con figuras como Gwen Stefani, One Republic, The Hives, Nicki Nicole, Neil Francis y más.

El Heineken Silver Live Out es el festival perfecto si tu alma ama lo indie y alternativo, ya que año con año presenta diferentes exponentes con una trascendencia mundial que hará vibrar hasta la última fibra de tu ser.

A lo largo de los años el festival se ha logrado consolidar como un referente de excelencia musical, al destacarse por su calidad de diversidad en las ediciones. Sus carteles han reunido una gran variedad de artistas de renombre internacional y ha abarcado una amplia gama de géneros, desde el rock y el indie, hasta el pop y la música electrónica.

Cartel del Heineken Silver Live Out 2024

Lineup Oficial #HeinekenSilverLiveOut 2024 🌟



Preventa Citibanamex: 18 de junio.

Venta libre: A partir del 19 de junio.



Boletos en Ticketmaster. pic.twitter.com/ArCRN5N3TJ — Heineken Silver Live Out (@heinekenliveout) June 11, 2024

Gwen Stefani es quién lidera el cartel este año y reclamará su trono como estrella pop respaldada por una carrera que abarca más de tres décadas, por lo que podremos escuchar sus canciones como solista, así como temas de la icónica banda No Doubt.

Por otro lado, estará presente OneRepublic, agrupación que ofrece un viaje introspectivo y brutalmente enérgico que es magia pura. También destaca la presencia de The Hives, quiénes llegan desde Suecia para demostrar el motivo por el cual su show es calificado como uno de los mejores.

Además, estará presente The War on Drugs con su fusión de melodías envolventes y en contraste, tendremos a Nicki Nicole demostrando que domina el género urbano.

Además, talentos de diferentes partes del mundo se reunirán en esta celebración a la diversidad musical: Fitz & The Tantrums, Neil Frances, Massano, Empress of, Kerala Dust, Rojuu, Ambar Lucid, YoSoyMatt, Technicolor Fabrics, Princesa Alba, Darumas, Pauza, Wet Baes, Rayben, Marte y Hajj.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Heineken Silver Live Out 2024?

El Heineken Silver Live Out 2024 se llevará a cabo el próximo 12 de octubre del 2024 en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

Boletos y preventa

Será Ticketmaster la plataforma a la que deberás de dirigirte para adquirir tus boletos al Heineken Silver Live Out 2024. La Preventa Priority será el 17 de junio, o en Preventa Citibanamex el 18 de junio. A partir del 19 de junio podrás adquirirlos en venta general.