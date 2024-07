Hermana de Gala Montes revela detalles de su relación con su madre, Crista | VIDEO

El enfrentamiento virtual entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, sigue dando de qué hablar. Ahora, Krista 'Beba', hermana de la actriz, ha revelado las fuertes conversaciones que tuvo en el pasado con su madre, en medio de comentarios que por un lado apoyan la distancia de las hermanas con su progenitora, mientras que otros la reprueban.

Krista Montes es la hermana mayor de Gala Montes, quien no forma parte del medio del espectáculo. Conocida en redes sociales como "Beba", la mujer suele mantenerse lejos de las polémicas y los escándalos, a pesar de que ahora decidió romper el silencio sobre el pleito que existe con su madre.

La relación entre las hermanas es muy cercana, pues en el pasado, Gala confesó que considera a 'Beba' como "su segunda mamá". En ese sentido, destaca que su hermana, "siempre estuvo fuerte" para ella.

Krista 'Beba' habla de su complicada relación con su madre

Fue a través de una transmisión en vivo que 'Beba' dio detalles con respecto a las fuertes peleas que ha sostenido junto con su hermana, en contra de su madre. Se habla de golpes e incluso, la presencia de un arma blanca como parte de los métodos de la madre para amedrentar a la actriz de 23 años.

En ese sentido, la hermana de Gala señaló que su madre le repetía que había un resentimiento de ella contra su hermana, pues la actriz tenía la atención al ser la que trabajaba en la familia. Esto lo niega Krista de manera rotunda, al destacar que su mamá "fue una hija de ****" con ella, motivo por el que decidió irse de casa.

Así mismo, compartió una conversación en la que criticaba el tipo de fotos que la mujer publicaba en su cuenta de contenido privado. En ese sentido, Crista señalaba: “Ya no estás para esas fotos, ya no tienes 15 años, ya tienes 30, es la única razón que encuentro un OnlyFans corriente, porque podrías subir fotos buenas, no esas… Te ves ridícula, ya estás grandecita”, se lee en los mensajes que enseña.

Conversaciones de la hermana de Gala Montes con su madre. Foto: Instagram

En otro mensajes, la señora le envía fotos de otra mujer para demostrarle cómo debería verse el contenido que venda. ”Te ves ridícula, ya estás grandecita…quieres enseñar? Enseña bien, pero bonito y cobra…qué diferente no? Nada más que esta vieja si cobra no es p**¨*eja”.

La mujer incluso habló sobre su intervención con una intensa pelea entre su hermana y su madre, en el cual la señora Crista le jaló el cabello, ante lo que ella se defendió y terminaron por intercambiar golpes. Durante el momento, Beba incluso señala que su madre la amenazo con un cuchillo, aunque esto no se ve en los videos.

A pesar de todo, Krista Beba destaca que pronto serán publicados los videos de su enfrentamiento con su madre, lo que se añade a la complicada relación de ella y Gala Montes con su madre.