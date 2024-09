Hijo de Mario Bezares destroza a Adrián Marcelo: 'No tuvo hue***... super ardido' | VIDEO

Alejandro Bezares, el hijo de Mayito, despotricó en contra de Adrián Marcelo, su paisano regio, y lo calificó como un poco hombre que no ha querido afrontar las consecuencias de sus actos en “La casa de los famosos México 2”, cosa que lo asquea, pero no le sorprende.

En una entrevista con el canal de YouTube "Vaya vaya", Alejandro Bezares fue cuestionado sobre el mensaje que Adrián Marcelo dio a conocer en su video en el que por fin se digno a reaparecer por completo desde que salió de “La casa de los famosos México 2”.

BRENDA BEZARES dice que ADRIÁN MARCELO tiene varios secretos y escándalos que no han salido. YO SI QUIERO SABER ‼️😲



“Deberías de preocuparte tú, porqué tu si tienes varios SECRETOS y varios ESCÁNDALOS que NO HAN SALIDO”#lcdlfmx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX2… pic.twitter.com/s78p5efvZb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 25, 2024

Ante ello, el hijo de Mario Bezares dijo que Adrián Marcelo se vio mal con su video, pues lo único que le demostró a todo el pueblo de México es que es un psicólogo completamente ardido. Además, aprovechó para llamarlo cobarde y calificarlo como un “pocos huevos”.

"Somos conocidos, nos tenemos cariño. Qué mal te viste, te viste super ardido. Qué cobarde que salió por la puerta de atrás. es un Adrián que no conocía de tu parte", sentenció Alejandro Bezares.

Cuantos videos ira a sacar #AdrianMarcelo hablando de #LaCasaDeLosFamososMex ?

Al parecer el que no puede superar su "salida voluntaria" es él y monetizara todo lo que pueda, al fin que ahí tiene a sus fieles pendejos que consumen todo lo que excreta. 🤣🤣🤣🤣#AdrianYaRegresó pic.twitter.com/MR1lhpuEro — kakasraki (@TacubayoBipolar) September 24, 2024

Asimismo, el hijo del experto en el “Gallinazo” señaló que Adrián Marcelo es un señor berrinchudo cuya “comedia negra” sólo da cringe.

“Que cobarde este Adrián, que salió por la puerta de atrás, no nos dio la satisfacción de meterlo al carrusel con todos los demás. No tuvo los huevos para afrontar eso y salir como hombre, un buen ganador también de frente a las derrotas y los fracasos, nada más hizo un berrinche porque no pudo manejar su ‘comedia negra’”, sentenció.

Queda esperar a que Adrián Marcelo responda a las declaraciones de Alejandro Bezares y que ya se ponga a hacer algo de provecho para su carrera, porque a los fans ya les quedó claro que de “ajedrecista” no tiene ni la taza.