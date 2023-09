¿Hijo de Yolanda Ciani estaría detrás de  muerte de la actriz? Sobrino rompe el silencio

Hace unos días, el pasado 3 de septiembre, se dio a conocer la lamentable muerte de la actriz de Cine de Oro Yolanda Ciani, cuya noticia conmocionó al espectáculo.

Sin embargo, en medio del dolor por el fallecimiento de la actriz se hicieron acusaciones contra el hijo de Yolanda, pues el hombre fue acusado de maltratar a su mamá con agresiones físicas que podrían haber tenido un impacto directo en la salud de la actriz.

De acuerdo con los reportes, un día después de la muerte de la actriz, dos individuos se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para denunciar al hijo de Ciani, Luis Alberto, por supuestos maltratos a la famosa que participó en películas con El Santo, que marcaron un gran deterioro a su salud y en última instancia le deceso.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el hijo de Yolanda Ciani está citado para declarar hoy ante las autoridades y defenderse de las acusaciones.

Sobrino de Yolanda Ciani rompe el silencio sobre acusaciones de maltrato a la actriz

El sobrino de Yolanda Ciani, Odín Ciani, quien es periodista de deportes, ofreció una entrevista al programa Sale el Sol en donde habló de las presuntas agresiones físicas de Luis Alberto Ciani a la actriz.

“No lo sé, no lo creo. Espero que no sea así, de la puerta hacia afuera puedes ver muchas cosas, de la puerta hacia adentro no lo sabes. Además, no te lo permiten ver (...) es algo durísimo, yo espero que no. Que digan que es un chisme, una mentira, ojalá que así sea”, dijo el periodista.

El periodista dijo que espera que se investigue la muerte de su ría. “Estoy esperando qué pasa con las autoridades, si es culpable no tengo ni por qué llamarlo, si no lo es seguiremos con la misma relación de familia (...) esperemos que no pase nada, pero si pasa que pase lo que tenga que pasar”, expresó.