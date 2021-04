Horóscopo para la semana del 5 al 11 de abril

Mis apapachables lectores de La Razón, su adorada chamana de confianza les presenta una edición más de su Horóscopo semanal, su esperada guía astral que nos ayudará a navegar en las tempestuosas corrientes del universo, para así desembocar en el puerto de la serenidad y plenitud.

Terminamos una semana complicada, mis sak chíik, pues, aunque debería de haber sido un periodo armónico de luz, la gente ha atiborrando las playas, calles y demás espacios. Este cosmos se rige por el karma, aquella fuerza inmisericorde que golpea con la equivalencia del agravio de sus acciones. Sin más que adelantarles, he aquí el Horóscopo semanal:

HORÓSCOPOs DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, pese a que las vacaciones ya terminaron, tu ansia de placer y recreación nublarán tu juicio y te tentarán para que abandones tus obligaciones, o las descuides en pos del ocio. Encuentra una motivación para que centres tus energías en tus responsabilidades, aunque no estar en el desempleo puede ser más que suficiente.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, tu semana se verá marcada por un alejamiento con aquella persona especial para ti, dígase pareja, látigo o amante. El motivo serán tus deseos de libertad, terminar con ese yugo que te ha oprimido y que desde hace algún tiempo ya te priva de las delicias campiranas. Es tiempo de que llegues a acuerdos o busques un nuevo corral.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, aquella persona que había despertado tu interés, lamentablemente no pasará de ser de un fantasma ocasional a una presencia significativa en tu vida, pues el encuentro que entables no rozará ni a la menor de las expectativas que tenías. Sigue con tu camino, sin mirar atrás; no inviertas ya ni un gramo de energía en dicho individuo. Y recuerda: hay que dejar de idealizar.

Cáncer (21 junio - 22 julio)



Cáncer, aunque estas un poco oxidado en las artes de la cacería amatoria, tienes un toque eterno y tu instinto, herramientas que te resultarán infalibles. Recuerda: todo con calma paciencia y templanza; conoce a tus posibles nuevas compañías a detalle y emana energía positiva en abundancia.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, hay una persona que busca inmiscuirse en tu corazón, pero tus instintos de depredador te están fallando severamente. Las señales son más que claras, pero la llegada de la Luna a Cuarto Menguante nubla tus capacidades analíticas y tu sentido común. Para evitar episodios penosos, intenta dar señales sutiles a dicha entidad para que sea directa, que la fiera quiere ser domada.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, la conjunción de la Luna y Plutón en tu quinta casa hará que inicies la semana con rush energético que será positivo en tus procesos creativos; no desperdicies ni un átomo y empléala tanto en tu vida laboral y proyectos, como en probar cosas nuevas en los ámbitos sociales y amatorios. ¿Presumías ser fan de “50 sombras de Gray” y de ‘el Marqués’, no?

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, ¡Ve al doctor! Los malestares físicos que estás ignorando y minimizando pueden ser tan sólo la punta de un iceberg que pude culminar en tu arribo al dulce y cálido vacío. Desde hace tiempo sentías la necesidad de romper la rutina y ha llegado el pretexto correcto: cambia tu acostumbrada automedicación por el diagnóstico de un conocedor.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, es imperativo que tus acciones reflejen lo que tanto dices y presumes, pues un gran agujón no implica que seas venenoso y si un conocedor lo descubre, te puede ir mal. Tu pareja/amante está sintiendo una falta de compromiso en los acuerdos a los que llegaron, por lo que si deseas seguir ahí debes fortalecer los lazos y cumplir tus promesas.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, tu mente se verá tan intoxicada por un sentimiento de amor que te sentirás desorientado y sin saber qué hacer con él. Recuerda: el amor siempre es un riesgo y si no estás dispuesto a correrlo, es mejor que ni pruebes ese néctar, trabaja antes en el respeto a tu persona. Pero si decides aventurarte, guíate por la razón y no por la pasión.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, es momento de que trabajes en tu bienestar emocional, los frutos de ello te permitirán cosechar logros en los demás ámbitos de tu vida y, así, estar un paso más cerca de la serenidad mental. No permitas que ninguna persona se entrometa en tus metas y mantén siempre la frente en alto con firmeza.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, esta semana vas a sentir una extrema falta de confianza en ti mismo, la cual será un imán para arpías y gente tóxica que buscará meter su cuchara en tu vida. No te permitas ser víctima de subterfugios ni malas intenciones, por lo que cuando las veas llegar, lo cual será muy obvio, canaliza tu poca energía en ahogarlas con sus propias artimañas. Que esa sensación de victoria y aplastamiento ajeno alimente tu autoestima.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, quizá estos tiempos sientas que la cima del arroyo es lejana e inalcanzable para tus aletas físicas y emocionales. Tienes que dejar a un lado la negatividad y transmutar tu imagen propia: deja de ser ese escuálido charal ante tus ojos y conviértete en el tiburón imponente. Eso te abrirá puertas, e incluso te hará atractivo ante los ojos de aquella persona que pretendes, pero que te suele rechazar por su desdén a los perdedores.