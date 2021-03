Horóscopo para la semana del 29 de marzo al 4 de abril

Mis adorados sak chíik, su chamana de confianza les tiene un regalo para celebrar el inicio de esta esperadísima Semana Santa: su Horóscopo semanal, el cual espero que disfruten desde la comodidad y seguridad de sus hogares, y no rebosantes de COVID, sólo porque sus instintos autodestructivos y falta de sentido común los hizo acudir a un aeropuerto a playa, a media pandemia.

El calorcito está a todo lo que da gracias a los generosos rayos de nuestro astro regente; los cuales, además de ayudarnos a generar Vitamina D, influyen en nuestras energías de manera positiva, recargando nuestros ánimos, deseos y pasiones. Sin más que adelantarles, he aquí el Horóscopo semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, la luna llena en Libra con la cual iniciamos la semana concentra la energía cósmica en tu éter relacional romántico, situación que te permitirá ver con más claridad las intenciones de aquella persona con la que has coqueteado. Es tiempo de que profundices esa interacción, o la cortes de tajo, si no te convence.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, estos son días de abundancia para ti, pero no económica sino de posibilidades de elección. Querido buey, tendrás la oportunidad de hacer un repaso por tus situaciones de vida actual y descartar aquellas que te son negativas o incómodas; esto te ayudará a darle un nuevo rumbo a tu ser. Pero no te quedes pastando en la nada, perderás la oportunidad y eso traerá severas consecuencias en tu salud mental.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, hace buen tiempo para que tomes algún riesgo en tu ámbito del encamamiento erógeno, gracias a la llegada de la Luna llena a tu quinta casa. Extingue tu soltería como meteoro a los dinosaurios y no dejes que algoritmos creados por gente literalmente Virgo sean un impedimento para que lo consigas. Otra cosa, querido: también deja de soñar despierto.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, deja los pleitos familiares a aquellos cuya inteligencia emocional y social fue forjada por “María la del barrio” y una concepción del mundo nacida en la ruralidad y de la idolatría a aquel con el que comparan a Marco Antonio Solís. No hagas de una discusión un drama eterno y dale por su lado a tus seres cercanos adeptos del conflicto. Serénate y fluye.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, la Luna llena en Libra exponencia tu elemento fuego, esa naturaleza de aire alimenta tu llama pasional, por lo cual estarás como una fiera insaciable. Devora sin piedad a tu pareja, y si tu estado es el de la soltería, sal de caza. Sólo evita caer en la rapiña, eres un león, no un buitre o chapulín; hacerlo puede llevarte a sentir la fría liberación del cuerpo físico a causa de un trauma material.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, cómo la higiene y pureza es algo presente en tu ser, es tiempo de que hagas una purga de aquellas entidades tóxicas que manchan tu vida. Desgraciadamente, aunque en este cuerpo astral que llamamos hogar existen lenguas tan bellas como el francés y el ruso, este tipo de personas únicamente entiende con el idioma de la agresión física. Pero como aquello no está en tu naturaleza, que un sutil subterfugio te ayude a repelerlos.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, la energía emanante de la Luna llena en tu signo regente es justo lo que necesitas para liberarte del yugo en el cual el destino te ha aprisionado. Sé como un hombre lobo y transfórmate en una bestia capaz de salir avante de la adversidad. Sólo recuerda que, ante cada acción hay una reacción y que las decisiones que tomes y lazos que rompas pueden hacer que pagues un precio alto.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, tiempos oscuros transitan por tu ser, nublando tu juicio respecto al destino que deseas para tu vida. La indecisión genera tibieza y pasividad, y estas a su vez te arrastran a un espiral de depresión y asco. Sacas las pinzas y el aguijón para desquitarte con los demás, queriendo aparentar bravura, cuando en realidad el miedo de corroe. Inviértele a tu valentía y firmeza, pues es lo único que traerá la claridad en a tu mente. Y recuerda: el prójimo no es responsable de tus malestares mentales, no tengas una psique de infante.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, el mundo transita por tiempos difíciles, los cuales han afectado severamente tu vida social. Sé que el ansia de diversión y desfogue está devorando tu racionalidad, pero debes resistir tus impulsos, por tu bien y el de tus allegados. Comprométete con algo por primera vez en tu vida: la tranquilidad del hogar.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, esta semana la capacidad de comunicación no va a ser tu fuerte, lo cual complicará bastante tu interacción con otros seres humanos, pues para muchos se trata de una habilidad de la que carecen en su totalidad. Date a entender con sencillez las veces que sea necesario e insiste; posiblemente varias personas te cuestionarán con molestia si es que dudas de su capacidad cognitiva; se sincero y duro en tu respuesta, que la comprendan.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, están sucediendo muchas cosas a tu alrededor, pero lo que más te llama es que muchas de las personas con las que mantienes una cercanía están entrando a terrenos románticos y de relaciones, mientras que tú eres un desierto. Deja esos celos a un lado, al igual que ti naturaleza de aire; se más como tu nombre y fluye como el agua, deja salir tus emociones positivas y que se evaporen las negativas. Verás cómo tu suerte cambiará.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, es tiempo de que trabajes en tu fortaleza emocional; la Luna llena te permitirá que te sumerjas en lo profundo de tu psique, pero no te pierdas en los arrecifes de la depresión y en anhelo, enfócate en surcar los océanos del amor propio y auto respeto, cosas que (no me dejarás mentir) te hacen falta en estos momentos. Para alcanzar la armonía debes transmutar ese temeroso charal en una asertiva orca.