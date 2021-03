Horóscopo para la semana del 22 al 28 de marzo

Hoy es el primer lunes primaveral del año y eso, mis queridos lectores de La Razón, significa que les tengo un regalo: ¡su entrega de esta semana del Horóscopo!, su fuente de conocimiento astral que les servirá de guía para tener una vida más plena y en unión con las fuerzas naturales.

La primavera ya está en nuestras vidas y su calidez tendrá sus influencias en las energías del cosmos, al igual que la luna, la cual transitará de cuarto creciente a llena durante estos días. Es momento de iniciar este equinoccio con toda la actitud positiva, nuestro ánimo determinara la suerte de nuestro año. Sin más que adelantarles, mis sak chíik, he aquí el Horóscopo semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Querido, esta semana vas a estar, literalmente, como carnero en primavera; desfoga tus pasiones e instintos con tu ser amado o tu romance de confianza, déjate consentir, pero sé recíproco para tener experiencias memorables Deja la experimentación para la siguiente semana.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Mi bravo bovino, esta semana debes aventurarte a probar cosas nuevas en la alcoba, para ponerle un mayor picor a tu vida en pareja; seamos honestos: te estás comenzado a aburrir de comer en el mismo pastizal, pero eso no significa que debas dejarlo, pues aún hay arbustos que no has descubierto. Si estás en la soltería, saca tu semental interior en las aplicaciones de citas, no te arrepentirás.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tu espíritu dual hará que esta semana aquellos cercanos a ti te busquen para que seas consejero, juez y verdugo en aspectos de la vida que les conflictúan. Tu perspectiva amplia de la vida te permitirá ver más allá de sus limitaciones morales. Auxílialos y se honesto sin piedad, pero siempre manteniendo humildad y benevolencia.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Esta semana, mi querido crustáceo, tienes que focalizar tus energías en ese proyecto que te apasiona y tienes a medias, pero que la procrastinación y tu tediosa vida laboral hacen que relegues sin cesar. Se te acaba el tiempo y ya está en tu mente. Siéntate concluirlo y el éxtasis que obtendrás con ello será de proporciones cósmicas.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Mi león, en el fondo de tu corazón sabes que tu deseo más profundo es que alguien te dome, aunque intentes proyectar un aura fiera de depredador; quienes te conocen son cocientes que se trata de una fachada que enmascara a un gatito con ansia de apapacho. Para tu fortuna, alguien muy cercano a ti tiene esas intenciones contigo; sólo aprende a leer las señales y descubrirás a quien te hará sentir amado.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Querido, uno de tus objetivos está al alcance de tu mano, pero un individuo, con el cual has entablado una relación para nada cordial, te impide afianzarlo. Intenta conciliar por medio de la diplomacia con aquella persona conflictiva; pero si se hace de los oídos sordos o simplemente no es de su interés entrar en razón, no temas convertirte en la manzana de la discordia en algún aspecto de su vida. Emplea tu naturaleza fría y analítica para saber que pilar arremeter y saborea los furos de tu dulce victoria.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Tu vida se verá pronto desbalanceada por el veneno de una entidad cuyo poco (o nulo) amor propio hace que te guarde rencor. Para tu ventaja, no se trata de alguien con grandes capacidades cognitivas, por lo que la verdad será más que suficiente para que recuperes tu equilibrio sin siquiera caer en provocaciones.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Es momento que dejes de valerte de tu maestría del subterfugio emocional para evitar tus responsabilidades. Afronta como el “cazador” que dices ser los estragos de tus acciones y repara el daño que haz causado en aquellas personas que dices apreciar. Recuerda: siempre va a llegar alguien que te dé la vuelta y cuando pase, ni tu aguijón ni tus pinzas te servirán.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Mi centauro, el tránsito de Mercurio de esta semana propicia que sea el momento ideal para que te abras con una persona no tan cercana a ti. Deja que tu instinto te guíe hacia aquella alma con la que siente puedes entablar una conexión, pero que la situación pandémica ha impedido que se frecuenten. Podrá nacer una buena amistad o romance.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

“Afortunado en el dinero, desafortunado en el amor”, ¿te suena ese mantra arcaico? Obviamente, porque estás pasando por una pésima racha en tu vida sentimental que intentas justificar con las acciones de los demás. En realidad, lo que tienes que hacer es trabajar en tu amor propio y ponerle pausa un rato a tus pulsos tanáticos… quiérete un poco y verás cómo la gente te buscará.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Esta semana la iniciarás desbordante de una energía positiva más infecciona que la cepa británica del COVID. Úsala para ganarte el favor de aquellas personas de las que puedes aprender, invierte en tu cuenta del banco kármico, pues los frutos a cosechar serán jugosos y amenos. Tip: no desperdicies tu capital emocional en aquellos que viven en el plano depresivo; te tacharán de molesto y no apreciarán tus intenciones.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Consideras tu afable y acogedor estanque como uno de los sitios donde más te sientes pleno, mi querido salmón, pero es tiempo de que nades contracorriente y te aventures en nuevos aspectos de tu vida: cultiva un nuevo talento o, literalmente, atrévete a explorar un espacio nuevo, que te permita ampliar tu círculo social.