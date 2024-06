Hospitalizan de emergencia a Coque Muñiz; este es su estado de salud

Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia después de un concierto que ofreció en Playa del Carmen este fin de semana. El cantante se ha convertido en tema de preocupación para todos sus seguidores después de esta impactante noticia.

De acuerdo con lo que cuenta la revista TVNotas, fue despues de su presentación que Coque Muñiz sufrió de fuertes dolores en el pecho, motivo por el cual decidieron trasladarlo hasta un hospital para ser atendido de manera inmediata.

Jorge Alberto Muñiz es sin lugar a dudas, un personaje importante en el mundo del espectáculo mexicano. Actor, comediante, cantante y presentador mexicano, es hijo del cantante mexicano Marco Antonio Muñiz y ha destacado por su faceta musical a lo largo de los años.

Coque Muñiz revela cuál es su estado de salud

"Tengo un problema de bronquios. Con los cambios de clima, que estaba frío y (luego el ) calor; entonces me vino un dolor muy fuerte”, reveló el artista a la publicación desde el nosocomio en el que se encuentra.

Fue así como el conductor explicó que tras varios estudios los doctores le diagnosticaron bronconeumonía, esto derivado de los cambios de clima a los que fue sometido. A pesar de todo, aseguró encontrarse estable con respecto a la condición.

La bronconeumonía es un tipo de neumonía; es decir, una inflamación de los pulmones generada por una infección por virus, bacterias u hongos. Por este motivo, la infección provoca que los alveolos en los pulmones se llenen de pus líquido.

Si bien el artista no ahondó en detalles por su estado de salud, aseguró que no se encuentra en peligro y agradeció por la preocupación de sus fanáticos así como los medios de comunicación. "No estoy en terapia intermedia. Estoy bien, pero no puedo hablar mucho. Agradezco la preocupación”, finalizó.

Jorge "El Coque" Muñiz fue hospitalizado por neumonía en un hospital al poniente de la CDMX; se encuentra estable y acompañado de su familia.

Hasta el momento, no se sabe por cuánto tiempo más permanecerá internado, aunque destacó que se encuentra en perfecto estado en compañía de su familia y con las debidas atenciones.

Coque Muñiz encendió las alarmas por un aparente problema en la nariz apenas el año pasado, aunque no ha dado más detalles al respecto. Además, 2022 fue sometido a una intervención quirúrgica por una enfermedad en la próstata por lo que permaneció varios días en el hospital.