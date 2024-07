Este domingo, se estreno el sexto episodio de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones en las que descubrimos los detalles con respecto a la casa Targaryen y la guerra civil entre el consejo verde y el negro.

Sin lugar a dudas, este episodio dejó algunos momentos memorables para los fanáticos de House of the Dragon, quienes no han tardado en reaccionar en redes sociales respecto al nuevo capítulo de la segunda temporada de la serie.

En camino a la guerra, podemos ver cada vez más el enojo del pueblo, así como la frustración de Rhaenyra por no tener demasiados recursos con los que defender su puesto como reina. También, vemos a Aegon Targaryen recuperarse lentamente de las quemaduras tras la pelea con Rhaenys.

Por un lado, llegó una de las escenas más esperadas de la serie, con el amotinamiento del pueblo en contra de Alicent, un momento que deja ver el hartazgo de la gente junto con la brutalidad de los guardias que protegen a la realeza, quienes no dudan en defenderla sin importar nada.

La honesta reacción del fandom al ver esta escena de Alicent, fue un poco gracioso y se disfruto.🤭#LaCasaDelDragón#HouseOfTheDragonpic.twitter.com/4aYTjpQ8X3 pic.twitter.com/Rut5hlGRNd — 🦋 💫 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗶 🏳️‍🌈 🇦🇷 (@pkjimin_bts) July 22, 2024

También vimos mejor cómo va la recuperación de Aegon.

Aunque la decepción no falta.

Aunque el público se llenó de ternura al ver a un dragón bebé en pantalla.

como les explico que ahora quiero un dragon bebé #LaCasaDelDragón pic.twitter.com/TCm07y0Eip — ` (@Duestnn) July 22, 2024

Y ya que se buscan nuevos jinetes, usuarios creen tener la respuesta correcta al problema.

El momento que sin lugar a dudas se llevó los comentarios en el episodio, fue el beso entre Rhenyra y Mysaria, que dejó a todos sin palabras.

Y a algunos más, admirándola por sus buenos consejos al evitar que la reina pierda su enfoque, así como por sus relaciones.

Mis respetos por Lady Mysaria haciendo que Rhaenyra no pierda esta guerra y ganandose a la gente de King's Landing



Con sus consejos hizo más que todos los demás de su corte, yo también hubiera hecho lo mismo que Rhaenyra #LaCasaDelDragón #HouseOfTheDragon #MaxSquad pic.twitter.com/hnF722pwGQ — Momo N3rd #LaCasaDelDragón (@Momoesnerd) July 22, 2024