House of the Dragon: Ellos son todos los dragones y sus jinetes

Luego del cuarto episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon” o “La Casa del Dragón”, las expectativas de los fanáticos han crecido, por primera vez se ha visto una épica pelea de dragones, pero evidentemente no diremos más.

Lo que acá interesa es hacer una “guía” de quienes van a protagonizar “La Danza de Dragones”, que tanto nos han prometido, desde Game of Thrones, sin duda serán las bestias y sus jinetes lo más espectacular de la producción de HBO que ha representado un éxito, igual que su predecesora.

Estos son todos los dragones con sus respectivos jinetes

Syrax

Se traga de la dragona de Rhaenyra Targaryen, es joven pero muy feroz, cuyas escamas son de color amarillo.

Se debe recordar que un huevo de Syrax, fue el que Rhaenyra dio a Aemond Targaryen, el hijo de Alicent Hightower y su padre.

Caraxes

Es el dragón de Daemon Targaryen, es un ejemplar enorme, tiene cuello largo “de serpiente”, sus escamas son rojas. Su primer junete fue Aemon Targaryen, hijo del rey Jaehaerys Targaryen.

Vhagar

Se trata de una hembra poderosa y enorme, la más grande de todos los dragones, se le reconoce como “La reina de todos los dragones”. Sus escamas jade profundo. Su primera jinete fue montada la reina Visenya Targaryen, luego fue reclamada por Laena Velaryon y Aemond Targaryen se convirtió en su jinete.

Sunfyre

Se le conoce como “El dorado” por su color y su jinete es Aegon II Targaryen.

Meleys

La hermosa compañera de “La reina que nunca fue”, es decir, de Rhaenys Targaryen, se le conoce como “la reina roja” por su color. Antes de ser de Rhaenys, fue de Alyssa Targaryen, madre del rey Viserys y Daemon.

Moondancer

Es de Baela Targaryen, es una hembra joven que obtuvo la hija de Daemon desde el nacimiento, el color que le predomina es el verde, sin embajo, tiene algunos detalles en color perla.

Vermithor

Vamos a hablar de un poderoso dragón, que al momento, no tiene jinete alguno, es grande, aunque no tanto como Vhagar. Lo conocen como Furia de Bronce y fue montado por Jaehaerys I Targaryen.

Vermithor Foto: Especial

Dreamfyre

Es de Helaena Targaryen, es hembra de un color azul y plata, al momento no la hemos visto en la serie.

Vermax

Es de Jacaerys Velaryon, el hijo mayor de Rhaenyra, es color verde oliva con naranja, esta vinculado a él con el nacimiento.

Arrax

Era uno de los más pequeños, su jinete fue Lucerys Velaryon, es recordar que en la serie amobos personajes ya pasaron a mejor vida, a manos y garras de Aemond y Vhagar.

Tyraxes

Es un dragón muy pequeño, le pertenece a Joffrey Velaryon, tercer hijo de Rhaenyra. Ambos personajes en la serie son enviados con su prima Rhanea y cuatro huevos de dragón a defender el Valle de Arryn.