Huesera y Radical, por nominación a Premios Platino

Ayer en la Cineteca Nacional se realizó la lectura de candidaturas a la edición XI de los Premios Platino, que reconocen lo mejor del cine y series en español y portugués, a celebrarse en la Riviera Maya, Quintana Roo, el próximo 20 de abril. En la búsqueda de una nominación destacaron las películas Huesera, con seis menciones, y Radical, con cinco.

La cinta dirigida por Michelle Garza Cervera apareció con opciones a la nominación en las categorías de Mejor Ópera Prima de Ficción, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Interpretación Femenina de Reparto —Mayra Batalla—, Mejor Música Original y Mejor Guion.

Por su parte, el largometraje de Christopher Zalla aspira a las categorías de Cine y Educación en Valores, Mejor Interpretación Masculina —Eugenio Derbez—, Mejor Música Original, Mejor Guion y Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

Otros filmes mexicanos que aspiran a una candidatura son Tótem y Perdidos en la noche, en la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción; en Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción aún se mantienen en la pelea Oliverio y la piscina, Malcriados y La Gran Seducción.

Mientras que en la categoría de Mejor Película Documental aparece Una jauría llamada Ernesto, de Everardo González, y en Mejor Película de Animación participan La leyenda de los chaneques, de Marvin Núñez, y Home in somewhere else, de Carlos Hagerman.

La lectura de las candidaturas fue realizada por las actrices y actores Ana Layev-ska, Sandra Echeverría, Eréndira Ibarra, Blanca Guerra, Erik Hayser y Diego Calva. Será en el próximo mes de marzo cuando se anuncien a los finalistas en cada una de las categorías.