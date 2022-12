Humillan a Daniel Bisogno por decirle "idiotas" a los fans de Bad Bunny estafados: "es hijo no deseado"

Daniel Bisogno volvió a ser humillado por el pueblo de México, pues lo destrozaron sin piedad por decirle “idiotas” a la gente que fue estafada por TicketMaster con la clonación de sus boletos para los conciertos de Bad Bunny en la CDMX.

"Un idiota viene a robarle su dinero a miles de idiotas, con música idiota para gente idiota, tan idiota que les duplican el boleto, el primer idiota cobra lo mismo, los idiotas de la empresa ganan lo mismo, con que idiotas nos quedamos? Es un acertijo, no la realidad", tuiteó Daniel Bisnogno.

Un idiota viene a robarle su dinero a miles de idiotas, con música idiota para gente idiota, tan idiota que les duplican el boleto, el primer idiota cobra lo mismo, los idiotas de la empresa ganan lo mismo, con que idiotas nos quedamos? Es un acertijo, no la realidad. 😜 — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) December 10, 2022

Como era de esperarse, los fans se le dejaron ir con todo a Daniel Bisogno, quien limitó quien podía contestar su tuit. No obstante, eso no le impidió a la gente citarlo y acabarlo.

@DanielBisogno tranquilo amigo el hecho de que a ti no te quieran tus papás ni nadie en el mundo no significa que es para todos. Se nota cuando no está todo bien en casa. 🤭😅😂 Tantita madre! Te sabes el acertijo porque te pasa día con día con tu papi Salinas y por eso el odio https://t.co/Afq4Nd8hlo — @angieG (@AngiieG_Lozano) December 11, 2022

Entre los mensajes que le dedicaron, algunos internautas lo llamaron hijo no deseado: “Se confirma, Daniel Bisogno es hijo no deseado, sus papás nunca lo quisieron… es un pobre IDIOTA sin amor, por eso solo hay odio en su vida, por favor comprendan su IDIOTEZ” y “tranquilo amigo, el hecho de que a ti no te quieran tus papás ni nadie en el mundo no significa que es para todos. Se nota cuando no está todo bien en casa”.

Se confirma @DaniBisogno #DanielBisogno es hijo no deseado, sus papás nunca lo quisieron… es un pobre IDIOTA sin amor, por eso solo hay odio en su vida, por favor comprendan su IDIOTEZ https://t.co/QymWh06IPj — Lalis (@lalissblop) December 10, 2022

Otros más le llamaron irrelevante, anticuado e inventado: “Más idiota tú por criticar los gustos de los demás, ya estamos en 2022, actualízate”, “Pero no fuera el pinche Tenorio Cómico porque ahí si pides que la gente pague, aunque sea una mierda de obra” y “Ay hermana, no creo que sean tan idiotas como los que creen que eres heterosexual, pero bueno, pues cada quien”, le dijeron.

Ay hermana, no creo que sean tan idiotas como los que creen que eres heterosexual, pero bueno, pues cada quien. https://t.co/IF3B5G79Zl — Paqui Claus Jo Jo (@m_rubiov) December 10, 2022