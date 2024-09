Ian McKellen volvería como Gandalf a la precuela de El Señor de los Anillos, 'La Cacería de Gollum'

Ian McKellen reveló que podría regresar a su papel como Gandalf en la próxima precuela de El Señor de los Anillos, la cual se titula La Caza de Gollum. La noticia ha entusiasmado a los amantes de la historia creada por J.R.R. Tolkien.

No cabe duda que Ian McKellen es amado por millones gracias a su papel como Gandalf, el gris (posteriormente Gandalf, el blanco), pues la forma en la que interpretó al crucial personaje de El Señor de los Anillos en la saga original y también en El Hobbit, ha hecho que no pueda existir otro actor que interprete al mago.

Al parecer, el famoso se siente de la misma manera y está dispuesto a continuar en el mundo del cine hasta que ya no pueda más. “Seguiré actuando mientras las piernas, los pulmones y la mente me sigan funcionando y no permitiré que otro me quite el sombrero de mago"; comentó el hombre de 85 años.

Ian McKellen volvería como Gandalf

En una reciente entrevista, Ian McKellen habría comentado que ha recibido ofertas para participar en la precuela El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum. "El entusiasmo por El Señor de los Anillos no da señales de disminuir… No puedo decirte más que eso. Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete”, contó el actor.

A pesar de que el actor tuvo un accidente en una obra de teatro, donde cayó de un escenario, ha dejado claro que no tiene interés en abandonar la actuación pronto, aunque sí tomará unas vacaciones durante los últimos meses del 2024, "no porque lo necesite, sino porque quiere".

Usuarios en redes sociales celebran que probablemente volvamos a ver a Ian McKellen como Gandalf en una producción de El Señor de los Anillos, ya que aseguran que es el único que puede hacer al personaje. "Qué alegría verle de nuevo", "él único, un maravilloso Gandalf" y "eterno", son algunos de los mensajes de los fans que celebran su posible regreso.