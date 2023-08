Increíble historia; ¿Por qué Angus Cloud, de Euphoria, tenía una cicatriz en la cabeza?

La tarde de este lunes se dio a conocer la muerte del actor estadounidense Angus Cloud, quien es reconocido por su participación en la serie de televisión "Euphoria". El intérprete tenía una cicatriz en la cabeza y durante un programa de televisión contó cómo fue que se la hizo.

Se trata de una asombrosa historia de supervivencia a la que el actor se enfrentó cuando apenas era un adolescente. En La Razón te platicamos la historia completa.

Angus Cloud contó que luego de reunirse con unos amigos emprendió su camino a casa, cuando vivía en Okland, California, de donde es originario. En el trayecto cayó por accidente en un enorme pozo que estaba cerca de una construcción y el golpe lo dejó inconsciente.

De acuerdo con el actor, estuvo fuera de sí por alrededor de 12 horas hasta que logró despertar. Cuando entró en consciencia intentó escalar para salir del túnel en el que se encontraba.

"No sé durante cuánto tiempo trepé, porque tenía la cabeza rota. No tenía heridas, todo lo que estaba sangrando era de manera interna, presionando mi cerebro. Tampoco recuerdo sentir dolor: estaba en modo supervivencia", reveló el actor.

El actor reveló que sólo tenía 14 cuando sucedió el accidente y que cuando logró salir del pozo sólo tomó el autobús para ir a casa. Intentó contarle a su madre, quien cuando llegó estaba preocupada.

Cuando intentó contarle lo que pasó, no pudo completar las oraciones: "Intenté contarle lo que había sucedido, pero solo pude empezar la frase, no terminarla. Me llevó al hospital y allí me salvaron la vida. De ahí viene mi cicatriz", relató el actor.

"Me tuvieron que abrir, ponerme unos clavos y una placa en la parte del cráneo que estaba rota, y me lo volvieron a cerrar. Eso es todo", apuntó el actor de Euphoria, quien murió a los 25 años a una semana de que su padre también perdiera la vida.

DGC