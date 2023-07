¿Quién era y de qué murió Angus Cloud, actor de 'Euphoria'?

Este lunes 31 de julio de 2023 se anunció la muerte del actor estadounidense Angus Cloud, recordado por su participación en la serie de televisión "Euphoria". Fue la familia del actor quien dio a conocer su deceso, a una semana de que el padre del histrión perdió la vida.

Angus Cloud, quien nació en Okland, California, estudió en la Escuela de Artes de su ciudad, pero no contaba con un estudio de artes interpretativas. Actualmente recibía clases de actuación en Hollywood para mejorar su talento.

Trabajó en la serie "Euphoria" en el papel de Fezco, y estuvo preparando nuevos proyectos que se publicarían más adelante. Fue este lunes que la familia del histrión informó que habría fallecido.

"Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras", dice el comunicado.

El comunicado informó que hace una semana el joven de 25 años perdió a su padre, lo que fue un duro golpe: "El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo", agregó el comunicado.

"Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, apuntó la familia de joven actor.

“Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”, concluyó el comunicado que emitió la familia del joven actor.

Las causas de la muerte del actor

La familia del joven actor estadounidense no han revelado las causas puntuales de su muerte, pero señalan que esto sirva de recordatorio para otros de que no están solos: "Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, dijo la familia.

“Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos”, apuntó el comunicado emitido por la familia del actor que formó parte de "Euphoria".

DGC