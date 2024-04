Las indirectas que Bad Bunny lanza a Kendall Jenner en su nueva canción: 'No sé cuándo murió el interés'

La relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny terminó hace un par de meses, una noticia que sorprendió a quienes gustaban de ver a esta pareja que llamó la atención por ser polos opuestos. Ahora, el músico lanzó una nueva canción en la cual participa Myke Towers y dónde parece que habla de la modelo.

Se trata de "Adivino"; el nuevo tema de Bad Bunny con Myke Towers que ha causado sensación entre el público al tratarse del primer tema del 2024 del 'conejo malo' y una canción que podría tener varias indirectas dirigidas a la ex pareja del boricua, Kendall Jenner, con quien estuvo casi un año en 2023.

Si bien en su momento señalaban que Kendall lucía desinteresada en las apariciones públicas, fuentes cercanas a la ex pareja indicaron en el pasado que Bad Bunny era en realidad quien estaba más despreocupado sobre la relación con la famosa, mientras que Jenner era quien estaba enamorada en verdad. Sin embargo, el nuevo estreno musical de Benito da una nueva perspectiva de la llamativa relación.

Bad Bunny lanza indirectas a Kendall Jenner en su nueva canción

Hubo un par de versos en la nueva canción de Bad Bunny que generaron inquietud en el público, puesto que enseguida les sonó que se trataba de una gran indirecta a su ex, Kendall Jenner, la letra dice:

“Y es verda' /Tú ere' una diosa y como tú a otra yo no vo'a encontrar / Tú tampoco, en tu vida yo fui lo más real / Yo era fiel a tus ojo' y a tus labio' leal / Pero no, no somo' igual, yeah /Tú fuiste uno de mis amore', yo solamente fui otro 'e tu' ex /A vece' me río leyendo los text /A vece' me río, pero es del estrés / No sé cuándo fue que murió el interés / No sé si un "te amo" vale lo mismo cuando es en inglés”, rapea el boricua.

"Benito, tan piscis de tu parte", "la dejo clara !! fue un amor de interés o tal fue otro ex", "se enamoro de una Kardashian - Jenner y justamente de Kendall jajjajajaja", "nombre y apellido ya dije" fueron algunos de los comentarios de los seguidores respecto a loq ue reveló Bad Bunny en su nueva canción.

Parece ser que en la nueva canción, Bad Bunny deja en claro que fue el desinterés lo que habría terminado con la relación entre él y Kendall Jenner, quienes no han vuelto a ser fotografiados juntos este 2024. A pesar de ello, indica que la relación con la modelo sí fue bonita, aunque no terminó como a él le hubiera gustado.