El inolvidable gesto de Luis Miguel con Mirtha Legrand durante su gira por Argentina

Ante un escenario repleto y que coreaba con energía los éxitos del cantante mexicano, Luis Miguel hizo una pausa, bajó del escenario con una rosa blanca y saludó de tres besos a Mirtha Legrand, la leyenda argentina de la televisión; gesto inolvidable de cariño y reconocimiento a la Diva sudamericana.

“Le dije ‘sos un genio’, porque tiene una voz fantástica”, comentaría después Mirtha Legrand para el noticiario TN de Noche. “Yo me estaba yendo y me dicen ‘No Mirtha, vuelva que bajó del escenario’”, agregó Legrand en relación con el gesto que no dejó de ser apreciado por los espectadores que grabaron el momento. “Fantástico, maravilloso, un show espectacular, dos horas y media cantando sin parar” , dijo la actriz y conductora de 96 años e histórica trayectoria en la televisión argentina.

Concierto de Luis Miguel en Argentina. Gráfico: La Razón de México

Con este tipo de momentos, Luis Miguel cierra 10 fechas de lleno total en la Arena Buenos Aires, antes de partir para Chile, la siguiente parada su gira 2023. El público argentino recibirá nuevamente a Luis Miguel en el 2024 para el arranque de su nueva serie de conciertos por ese país; un éxito anticipado pues en cuestión de horas, los fanáticos agotaron las casi 50 mil entradas para el arranque de su nueva gira el próximo mes de marzo, en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires y el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

