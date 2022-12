Intocable cancela concierto en Monterrey 30 minutos después de iniciar y los abuchean (VIDEO)

La banda Intocable canceló su concierto en la Arena Monterrey tan solo 30 minutos después de haber empezado.

A través de Internet se difundió un video en el que se la banda Intocable anuncia la cancelación del show de este viernes y también la segunda fecha que tenían programado.

La agrupación argumentó problemas de salud del vocalista Ricky Muñoz, pero el público se molestó y abucheó a Intocable tras cancelar los conciertos.

"Por cuestiones médicas han recomendado no continuar. El grupo aquí está pero desafortunadamente por cuestiones médicas Ricky no puede continuar", dijo la banda al público.

Sin embargo, Intocable anunció que reprogramarían los shows para enero, pero la gente se mostró molesta, pues señalaron que no creen que el vocalista de la banda esté enfermo tras bajarse del escenario e irse sin explicación, hasta que tiempo después se dió el anuncio en el concierto.

Ricky Muñoz de Intocable se disculpa por irse de concierto

En redes sociales el vocalista de Intocable publicó un vídeo para disculparse por irse del concierto sin explicación. Aseguró que se sentía mal, pero reiteró que las fechas de los shows de este fin de semana se reprograman para enero.

"La verdad me siento súper mal. Físicamente me siento súper bien, hay ganas, puedo hablar, lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso me disculpo", dijo Ricky Muñoz.

"Me sentía yo más importante y no podía fingir que todo está bien cuando no está bien, pero les prometo regresar en enero si es que todavía nos quieren", señaló el cantante de Intocable.