James Cameron, el cineasta que ha bajado 33 veces al Titanic y en una casi no regresa

James Cameron, además de ser uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood, también es un apasionado del buceo y posiblemente es la persona que más veces ha bajado a ver los restos del Titanic.

El director de cine ha viajado al barco que está en el fondo del mar 33 veces y sus expediciones volvieron a resurgir luego de que un submarino turístico que también bajó a conocer la famosa embarcación, que se hundió el 15 de abril de 1912, desapareciera durante el trayecto.

El viaje lo realizó la empresa OceanGate Expeditions. Los tripulantes partieron de Canadá desde el pasado 12 de junio para retornar el 20 de este mismo mes, de acuerdo con información publicada por el diario The Guardian, y se reveló que la compañía ya está en contacto con las familias, sin revelar la identidad de los pasajeros.

En una entrevista que dio a Playboy en 2009, James Cameron dijo que quería bajar a los restos del barco y cuando supo que alguien más visitó el lugar para hacer una película IMAX, él decidió hacer su propia cinta para Hollywood.

"El Titanic era el Everest de los naufragios y, como buzo, quería hacerlo bien. Cuando supe que otros tipos habían buceado en el Titanic para hacer una película IMAX, dije: 'Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo'. Me encantó ese primer contacto, y quise más", señaló el cineasta en la entrevista.

James Cameron es un gran fan de bucear

En otra entrevista para NPR señaló que para él lo fascinante es ir a explorar y luego volver para contar la historia, porque si no logra documentarlo es como un árbol que cae en el bosque y nadie se da cuenta.

"Creo que el hilo conductor es la narración. Creo que el trabajo del explorador es ir y estar en el borde remoto de la experiencia humana y luego volver y contar esa historia. Así que no los veo como algo separado", dijo.

James Cameron por poco no regresa de una expedición al Titanic

Alan Estrada es uno de los dos mexicanos que han podido ir a ver los restos del Titanic y en una entrevista con Yordi Rosado reveló cómo fue para él vivir esta peligrosa experiencia.

El actor y youtuber dijo que antes de bajar la empresa OceanGate Expeditions le advirtió que podía existir el riesgo de muerte por alguna falla. En ese sentido recordó que james Cameron, director de la película Titanic ha bajado 33 veces y en una de esas ocasiones estuvo atorado por 19 horas y por poco ya no regresa a la tierra.

“Un chico que bajó después de mí y me dijo: 'Sabes que James Cameron se quedó atrapado en una corriente por 19 horas, lo leí en su libro'... entonces el mayor riesgo de ese tipo, es que se puede atorar con un fierro, con una red de pescar ... te pasa eso y despídete, no hay forma de que alguien baje a rescatarte, son 3 mil 800 metros, no hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte, y si lo hay está lo suficientemente lejos como para que tú te mueras antes. Te tendrías que quedar ahí a esperar la muerte por asfixia”, señaló.

James Cameron bajó a 11 mil metros de profundidad

El cineasta que dirigió Avatar es un gran aventurero y en el 2012 bajó en una capsula al lugar más remoto del océano a 11 mil metros de profundidad en donde si algo le pasaba no había forma de que alguien lo rescatara.

El cineasta bajó en una nave llamada Challenger Deep. "La idea es que si puedes ir al lugar más profundo del océano, puedes ir a cualquier parte del océano. Hay tantos de estos lugares extremadamente profundos que, juntos, forman la última frontera inexplorada de nuestro planeta", dijo en la entrevista para NPR.

El director de cine contó que es el lugar de oscuridad y presión extrema: “Había vida allí abajo, pero la impresión general cuando llegas allí es que esto es tan estéril y yermo como la luna. Y nunca me sentí más apartado del mundo", contó.