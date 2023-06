¿Qué probabilidades tienen de sobrevivir los turistas que viajaban en submarino que buscaba restos del Titanic?

El tiempo sigue corriendo y, hasta el momento, no se sabe nada de los cinco tripulantes del Titán, un pequeño sumergible submarino, propiedad de la empresa OceanGate Expeditions, el cual ofrecía acercarse a los restos del barco más famoso del mundo: el Titanic.

Fue precisamente con OceanGate Expeditions con quien el youtuber mexicano Alan Estrada viajó para realizar hace un tiempo una expedición y mostrar a sus seguidores las entrañas del Atlántico hasta llegar a los restos del que fue un magnífico barco desde su creación. ¿Qué probabilidad de sobrevivir tienen los tripulantes de este submarino? Alan, desde su experiencia, lo reveló en sus redes sociales.

'Ojalá los encuentren pronto'

Alan Estrada ha dado varias entrevistas a diversos medios de comunicación, en donde ha declarado que, luego de su experiencia, "no hay forma de que alguien baje a rescatarte", pero, que hay posibilidades de que los encuentren con vida. "En caso de que el sumergible esté intacto, hay muchas posibilidades de encontrarlos con vida, porque dentro tienen todo para sobrevivir casi 96 horas", indicó.

En su cuenta de Twitter, reiteró lo declarado a los medios: "A la madre. Ya chequé y es la misma empresa con quienes lo hice (la expedición). Ojalá los encuentren pronto, el sub tiene todo para sobrevivir cinco días adentro".

Alan agregó que "todas las personas involucradas en este tipo de expediciones sabemos a lo que vamos. No es que se venda como una expedición turística. Firmas un release de muchas hojas, en donde sabes y conoces todos los riesgos que esto toma. Es un sumergible experimental, es el primero en su tipo en el mundo, está hecho de fibra de carbono con dos piezas de titanio. Normalmente los sumergibles de ese tipo estaban hechos de titanio, entonces sabes perfectamente a lo que vas. Las personas que están ahí sabían perfectamente que esto era, desafortunadamente, una posibilidad".

El submarino desapareció el pasado domingo al intentar llegar al fondo para ver los restos del Titanic. Especial

'Solamente caben cinco personas'

Alan indicó que al sumergible submarino sólo le caben cinco personas, tres turistas, piloto y copiloto. "Toma dos horas bajar a las profundidades del Titanic, estoy hablando de tres mil 800 metros, por lo tanto el hecho de que hayan perdido comunicación a la hora y cuarenta y cinco, es muy probable que no hayan llegado a los restos del Titanic, porque después de tocar fondo hay que buscar los restos, no es como que directamente llegues a ellos. En el mejor de los casos, si perdieron comunicación y siguieron los protocolos de seguridad, ellos tuvieron que regresar a la superficie para intentar recuperar esta comunicación y una vez, ya recuperada, ubiquen dónde está el sumergible y que el barco se acerque a él para intentar recuperarlo. La pérdida de comunicación puede significar muchísimas cosas, desafortunadamente no tengo la información, pero espero que en cualquier momento lo encuentren y puedan recuperarlo", sentenció.

A la madre. Ya chequé y es la misma empresa con quienes lo hice. Ojalá los encuentren pronto, el sub tiene todo para sobrevivir 5 días adentro. 🥲 https://t.co/uf9FaMMIzt — Alan Estrada (@alan_estrada) June 19, 2023

Diferencia entre submarino y sumergible

En redes sociales ha habido un tema de discusión sobre si en realidad es un submarino o un sumergible, como muchos lo han definido, por lo que te contaremos las diferencias entre ambos. El submarino, es una nave marina pensada y diseñada para moverse por debajo del agua, mientras que el sumergible es una nave de superficie con capacidad para navegar bajo el agua en determinados momentos.

Los sumergibles trabajan de forma estática en un lugar, mientras que los submarinos se desplazan a grandes distancias. Este día la Guardia Costera de Boston, en Estados Unidos, informó que a los tripulantes les quedan 40 horas de aire, de acuerdo a los últimos reportes.