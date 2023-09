Jessica Esotérica reaparece tras rumores de su muerte; 'no sé quién empezó toda esta cochinada'

Hace unos días se difundió la noticia en medios de comunicación sobre la muerte de Jessica Esotérica por un supuesto infarto al corazón. De acuerdo con la especulaciones, la vidente habría fallecido luego de someterse a una cirugía estética.

Un persona cercana a la astróloga se encargó de desmentir la información y aclarar por qué Jessica Esotérica no se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con un comunicado, la vidente se encontraba recuperándose de un procedimiento estético en Miami.

"La noticia del fallecimiento de Jessica Esotérica es falso", se puede leer en el comunicado, en el que también se informa que las redes sociales de la vidente fueron hackeadas y que se estaban haciendo esfuerzos para poder recuperarlas. Es por esto que la astróloga no podía desmentir los dichos.

Jessica Esotérica reaparece

Luego de recuperar sus redes sociales, Jessica Esotérica compartió un video en el que explica su situación actual y en el que lamenta los rumores difundidos. Aseguró que desconoce el origen de los dichos y que tampoco sabe con qué fin se realizaron.

"Yo no sé quién empezó toda esta cochinada. Y nada más decirles, hermanas, que yo estoy bien, que han pasado tantas cosas", dijo la vidente, quien aparece acostada en una cama.

Agradeció a quien le ayudó a recuperar las cuentas hackeadas y señaló que se han estado atacando a personas inocentes que no tiene nada que ver: "Yo les quiero decir algo, yo no tengo un equipo como el que tienen las artistas, hermanas, yo no tengo 30 o 40 mil personas atrás de mí, cuidándome, yo sé un ser de a pie, una personas normal", dijo Jessica Esotérica.

"La verdad se me hace de muy mal gusto todo este rollo. No sé con qué intención lo hicieron, ni cuál era su meta, pero les puedo decir que estoy muy bien, que se les quiere y espero en Dios recuperarme un poquito más", señaló la vidente.

