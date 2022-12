Julión Álvarez responde tras aparecer ebrio en palenque: "No me arrepiento" (VIDEO)

Julión Álvarez rompió el silencio sobre el concierto que ofreció ebrio en el palenque de Querétaro, y aunque explicó por qué llegó en ese estado asegura que no se arrepiente.

A través de su cuenta de Instagram, Julión Álvarez publicó un video en el que explicó que celebró con unos amigos que ya estaba fuera de la lista negra de Estados Unidos. Lo sorprendieron con música y se dejó llevar por el sentimiento.

“El viernes después de 3 eventos, uno más con lleno total, con tan bonita respuesta me llevo mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official quienes tras mi liberación de la lista del Departamento del tesoro, mi compa Chente Lider de la agrupación compuso un corrido “A mi paso “donde habla de la situación por la que atravesé durante 5 años Y les comparto…. Me la cantan, me gano el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar… (no se logró)”, escribió el cantante.

Julión Álvarez asegura que sí tiene respeto por su público, pero que no se arrepiente. “No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza!!! Lo disfrute como no tienen idea”, señaló el artista.

Además, apeló a que también es humano y aseguró que no le desea a nadie lo que vivió cuando estaba tachado en la lista de Estados Unidos.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece, respeto y acepto la crítica. A nadie le deseo lo que viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo”, mencionó Julión Álvarez.

Así captaron a Julión Álvarez con copas de más

Este fin de semana Julión Álvarez se presentó en el palenque de Querétaro, sin embargo, llamó la atención que arrastraba las palabras y no podía mantenerse de pie, por lo que en TikTok se viralizaron algunos videos en los que acusaron al cantante de salir a dar su concierto borracho.