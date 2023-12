Karely Ruiz celebra la Navidad con este exótico disfraz de El Grinch

Un día antes de Nochebuena, Karely Ruiz compartió una imagen donde luce su espectácular figura a través de un atuendo donde hace referencia a uno de los personajes más icónicos de la Navidad a nivel mundial: El Grinch. No hay duda en que la joven de 23 años es una celebridad en el mundo del internet y sobretodo, en la industria del contenido para adultos.

La mexicana saltó a la fama hace un par de años, cuando se volvió la reina de OnlyFans en Latinoamérica y el crush de cientos de hombres debido a su espectácular figura, la cual ha conseguido gracias a esfuerzo y algun trabajito en el quirófano que le ha ayudado a tener la figura que muchas mujeres desearían.

Este es el look navideño de Karely Ruiz este 2023

"A mi me gusta que me den regalos" escribió la modelo junto con un par de fotos donde luce su atuendo verde. Si bien al Grinch se le conoce por ser un personaje lleno de pelo y no mu agraciado, parece que la selebridad logró darle la vuelta al personaje y lució un espectácular bikini con pelaje verde en la tela.

Además, en los antebrazos y muslos, lució también un poco de ese pelo verde. La publicación cuenta con más de 89 mil me gusta, donde sus seguidores le han comentado "Ese grinch sí me gusta#, "que así hubiera salido en la Familia Peluche" y "Te ves muy linda amorcito karely en la foto" son algunas de las cosa que les dice su público a la modelo. Cabe destacar que la joven perdió su primera cuneta con millones de seguidores hace un par de meses y apenas ahora ha decidico abrir una cuenta nueva, en la cual va creciendo poco a poco,

“Para mí en estos momentos de mi vida, mi estabilidad económica ya está bien, estoy trabajando en mi salud mental y voy a volver a terapia porque me di de alta sola” comentó sobre las últimas semanas, donde ha dejado de lado Instagram.