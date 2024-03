¿Quién es Karen Caro, la esposa de Luis R. Conriquez que lo golpeó y lo acusó de infiel?

El compositor Luis R. Conriquez está en pleito con su esposa Karen Caro, luego de que protagonizaron una pelea en la que el cantante la acusó de meterse a la casa que él rentó para golpearlo a él y a su nueva novia.

El cantante publicó un video en sus redes sociales en el que apareció con la cara golpeada y denunció que su esposa llegó a la vivienda a agredirlo a él y a Ivette Camacho, su nueva pareja.

¿Quién es la esposa de Luis R. Conriquez?

Karen Caro es influencer supera los más de 342 mil seguidores en Instagram. Cobró fama en redes por ser la esposa del cantante y también por su lujoso estilo de vida, así como los extravagantes regalos que le daba el cantante.

Karen presume que tiene una colección de bolsos exclusivos de marcas como Chanel Yves Saint Lauren, Louis Vuitton y hasta un codiciado Hermes. Además es la madre de los hijos de Luis R. Conriquez.

Esta es la versión de la esposa de Luis R. Conriquez

Karen Caro también publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que exhibió que el cantante la engañó con su nueva novia.

Además, la mujer publicó una foto en la que aparece con el brazo lastimado y señaló que el cantante también la agredió a ella.

Esposa de Luis R. Conriquez Foto: Instagram

Karen Caro explicó las razones por las que golpeó a Luis R. Conriquez y es que ella publicó unos mensajes de una conversación que tuvieron por WhatsApp.

En la plática, el músico negó tener una relación y aseguró que no estaba saliendo con ninguna persona. “No sigo nada. Ni ando con nadie ya túmbate el royo. Disfruta tus vacaciones mejor y ya… Yo no ando con una y ando con otra. Tú así miras todo, según y la gente dice pero no es cierto”, fue lo que escribió el cantante.

Esposa de Luis R. Conriquez Foto: Instagram

Karen Caro aseguró que esos mensajes se los mandaron el día domingo y además, ella le avisó que iba a ir de vacaciones con sus hijos a Puerto Peñasco y que también había rentado una casa. Mismo lugar en el que Luis R. Conriquez rentó otra vivienda para estar con su novia.

Karen Caro aseguró que Luis R. Conriquez llevó a su amante sin descaro al mismo lugar donde estaba con sus hijos. “Aquí y en china es una burla traer a la amante a la tierra de sus hijos cuando a ellos ninguna explicación se les dio jamás”, dijo Karen.