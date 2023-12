Kate del Castillo y los regalos que ella le dio a El Chapo Guzmán en su encuentro | VIDEO

La actriz Kate del Castillo recordó su encuentro con El Chapo Guzmán y todo lo que vivió junto al narcotraficante y el actor Sean Penn.

“La Reina del Sur” dio una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó cómo fue paso a paso su encuentro con El Chapo Guzmán, en una visita en la que fue acompañada por dos productores de Hollywood de Oliver Stone y Sean Penn.

Kate del Castillo recordó que todo comenzó por un tuit, el que dijo que ella creía más en la palabra de El Chapo que en la del gobierno.

Señaló que tiempo después del tuit, unas personas la contactaron a través de su mamá porque querían ofrecerle una película, pero le pidieron verla en persona, a lo cual ella se negó porque trabajaba todo los días excepto el domingo.

Sin embargo, ante la negativa de la actriz, las personas que querían ofrecerle el proyecto se identificaron como abogados del narcotraficante y entonces ella aceptó porque señaló que iba a tener la historia de El Chapo de primera mano, con su testimonio en primera persona.

Kate del Castillo señaló que se animó a ir porque El Chapo estaba en la cárcel, rentó un avión privado y se reunió con los abogados.

“No pensé mucho, él estaba en la cárcel, era la oportunidad perfecta para que él hablara. Viajé a Toluca y me vi con ellos. Yo les dije: ‘Voy a contar la verdad, que venga de la boca de él’, y ellos me respondieron: ‘Justo por eso la eligió a usted porque es de frente’”, contó Kate del Castillo.

Señaló que cuando se regresó a su casa y empezó a contactar a productores, entre ellos uno que trabajaba con Oliver Stone.

Kate señaló que cuando se enteró que El Chapo se fugó pensó que la película se había ido abajo, pero los productores le dijeron que ahora tendría más fuerza la cinta.

Tras el contacto la volvieron a llamar para que fuera a ver a El Chapo directamente, rentó nuevamente un avión para que viajará ella con los productores y Sean Penn, quien, dijo, se anexó porque era amigo de los productores.

“Yo no pensaba mucho, yo iba por mi historia. Era una misión súper peligrosa que yo no lo hubiera hecho solita”, dijo.

Kate del Castillo recuerda la jugarreta de Sean Penn

“Lo que más me ardió fue que literalmente me chamaquearon, fue un plan que ellos hicieron y yo no lo vi desde un principio. Cuando estamos enfrente de este señor estamos rodeados con gente con metralletas. La dinámica cambio porque este idiota empezó a hacer unas preguntas que no tenía que haber hecho. No era el plan”, dijo Kate del Castillo.

El regalo que Kate del Castillo le llevó a El Chapo Guzmán

La actriz dijo que le llevó su tequila Honor y unos libros de poesía a El Chapo Guzmán, con el fin de sensibilizarlo.

Kate del Castillo señaló que creyó en la palabra de El Chapo de que la iba a cuidar, pues supo que cuando él la guió a la habitación en la que se iba a quedar la llevó del codo y se portó como un caballero.

Kate del Castillo y su regreso a México tras reunión con El Chapo

La actriz no pudo entrar a México en tres años, pues la estaban investigando por haberse reunido con El Chapo, señaló que solo se fueron contra ella por ser mujer, porque a los otros tres hombres que la acompañaron nadie los persiguió.

Reveló que fueron a su casa los de la DEA, la CIA y el FBI para intentar sacarla de su hogar porque supuestamente tenía una amenaza del Cartel de Sinaloa, pero ella aseguró que no se iba a ir.

Indicó que cuando levantaron los cargos regresó a México, pero su pasaporte seguía fichado. Recordó que no pudo trabajar en tres años, pero que ahora está en su mejor momento, aunque en ese tiempo se sintió dolida y muy afectada.

“Anímicamente me rompieron por mi familia, pero después ya no, pero emocionalmente me dio mucho aprendizaje, sí lo volvería hacer, tendría más cuidado”, dijo.

Señaló que ya no está interesada en hacer la película de El Chapo porque ya no está disponible para hablar, pues para ella el valor era que el propio Chapo iba a hablar personalmente para contar su vida.