Kimberly Flores revela que Edwin Luna le habría sido infiel: "Me quebró" (VIDEO)

Kimberly Flores confesó que su esposo Edwin Luna le fue infiel, motivo por el cual ella le revisa todo desde los gastos de la tarjeta de crédito, hasta los likes en Instagram.

Todo sucedió como parte de un capítulo del reality show Rica, Famosa, Latina. Kimberly Flores se fue a tomar unos tragos con Mayeli Alonso.

Kimberly le preguntó que si alguna vez Lupillo Rivera le fue infiel a ella y Mayeli dijo que nunca lo comprobó, pero que ella sentía que sí la engañó.

Por su parte, Mayeli le preguntó a Kimberly Flores sobre Edwin Luna, a lo que la modelo aseguró que al inicio de su relación el cantante de La Trakalosa la traicionó con una persona y aunque no llegaron a lo físico, él hablaba con alguien, pero que después de haberlo hablado el artista reaccionó.

“Hubo uno que otro detallito, lo contamos y todo, y el dijo: sí estuve a punto de… por esto y esto. Si me quebró, sí me dolió. No te voy a decir que me fue infliel de se acostó, pero desde que tu entras a palabras con otras personas ya se cuece una infidelidad”, dijo Kimberly Flores.

Kimberly Flores le revisa todo a Edwin Luna por presunta infidelidad

La modelo señaló que tras la confesión de Edwin Luna ella lo amenazó con irse a su país de regreso.

“Le dije: si vas a estar con estas mam… me voy, yo me regreso a mi país, yo no voy a jugar esto, yo ya pasé una relación así y ahí fue donde reaccionó”, recordó

Kimberly Flores contó que después de ese episodio ahora tiene muy checado a su esposo”: Por eso le reviso los gastos de la tarjeta de crédito, las llamadas de media noche y hasta le huelo los calzoncillos, ojo, hasta los likes de Instagram”, dijo.