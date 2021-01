Larry King, muere el legendario presentador de televisión de EU a los 87 años

Larry King, el legendario presentador de televisión que entrevistó a presidentes, estrellas de cine y gente ordinaria durante más de 60 años, falleció a los 87 años.

Aunque la causa de muerte no fue informada, la cadena de televisión CNN indicó la semana pasada que King fue hospitalizado por contraer COVID-19.

Ora Media, el estudio y la cadena que cofundó, tuiteó que King murió el sábado por la mañana en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

¿Quién fue Larry King?

Lawrence Harvey Zeiger, nació en 1933 hijo de inmigrantes judíos de Europa del Este que tenían un bar y una parrilla en Brooklyn.

El presentador recibió en su programa a personalidades como Dalai Lama hasta Elizabeth Taylor, pasando por Mijaíl Gorbachov, Barack Obama, Bill Gates y Lady Gaga.

Con sus encuentros con celebridades, líderes políticos y análisis de temas, King se distinguió por lo curiosas que resultaban cada entrevista.

Larry King realizó cerca de 50 mil entrevistas al aire. Él presumía que nunca se preparaba demasiado para una entrevista. Su estilo de evitar la confrontación relajaba a sus invitados y hacía que él fuera una persona cercana con su audiencia.

“No pretendo saberlo todo”, dijo en una entrevista con The Associated Press en 1995. “Nada de ‘qué sucede en Ginebra o con Cuba?’ Le pregunto: ‘señor presidente, ¿que no le gusta sobre su trabajo?’ o `¿Cuál es el error más grande que ha cometido?′ Eso es fascinante”.

El presentador también fue conocido por recibir invitados que eran difíciles de agendar. Frank Sinatra, quien rara vez concedía entrevistas y a menudo arremetía contra los periodistas, habló con King en 1988 en la que sería la última aparición televisiva importante del cantante.

”¿Por qué estás aquí?” preguntó King. Sinatra respondió: “Como me pediste que viniera y no te había visto en mucho tiempo para empezar, pensé que deberíamos reunirnos y charlar, sólo hablar de muchas cosas”.

En las últimas décadas King tuvo muchos problemas de salud, incluyendo más paros cardiacos, diabetes tipo 2 y cáncer de pulmón.

A comienzos del 2021, CNN reportó que King había estado hospitalizado por más de una semana por COVID-19.

Aún en sus últimos años, Larry King siguió trabajando en programas e infomerciales: “Trabajar”, dijo alguna vez King. “Es lo que me sale más fácil”.

