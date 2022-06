Le pone a la protesta un movido sabor a cumbia

El músico colombiano Paulo Olarte presenta bajo el alias El Dragón Criollo el sencillo “Sentencia”, una mezcla de la candela latina y la cumbia, inspirada en el paro nacional de Colombia de 2021, que ofrece al público una protesta musical repleta de ritmo y sabor.

“’Sentencia’ se basa en los jóvenes que salieron a luchar por unas condiciones mejores y un futuro mejor para todos. los que estuvieron en primera fila y expusieron sus vidas en esa lucha, incluso pagando el precio más alto. Creo que lo que dice la canción habla por sí solo”, dijo El Dragón Criollo a La Razón.

El colombiano dejó claro que la cumbia no es el “nuevo punk” como afirman muchas personas, sino que es el “viejo”, pues desde finales de los 70 este género ya resonaba, incluso entre los inconformes y rebeldes ingleses.

“Por esos años, en la escena punk británica se organizaban unos rumbones underground de cumbia monumentales. ¡Punketos gozando al ritmo de la cumbia! Y hoy en día muchos han dejado el metal atrás para entregarse de lleno a ésta, con un alegre, un llamador y una gaita te da para armar tremendo zafarrancho”, destacó.

He sido influenciado por muchos géneros: la salsa, la cumbia, el merengue, el vallenato… pero de adolescente fueron el punk y el metal por llevarle la contraria a la corriente y la energía que se desplegaba y esto es debido quizás a una de mis más grandes influencias: mi padre, un gran guitarrista”

Paulo Olarte El Dragón Crillo, Músico

Paulo Olarte es conocido dentro de la escena electrónica europea, continente que afirma que no ha afectado la manera en la que le pone el sabor latino a su música; incluso remarcó que es importante apostar por la cumbia sobre el reguetón, pues considera necesario mantener vivos y presentes los ritmos originarios sobre aquello que satura la industria actual.

“Está bueno crear contra corriente o contra cultura. No tengo nada en contra del reguetón, pero la verdad creo que es importante que no olvidemos la otra cantidad de géneros latinos que existen y no caigamos en la trampa de la comercialización que desvalora de cierta manera la esencia de las cosas”, señaló.

“Sentencia”