Lee Areum, cantante de K-Pop, se intenta quitar la vida por maltratos de su ex esposo

La cantante de K-Pop Lee Areum preocupa a sus fans porque fue hospitalizada de emergencia, luego de que intentara quitarse la vida, tras haber denunciado los maltratos que sufrió por parte de su ex esposo Kim Young Gul.

A través de su cuenta de Instagram, Lee Areum publicó varias fotografías en las que exhibe los maltratos de los que ha sido víctima, en una de las imágenes muestra que sufrió agresiones en el rostro y también en el pecho.

“Esta foto fue tomada justo después de huir con mis parientes. Este es un vestido sencillo gastado. No se puede ver pero hay cansancio en todas partes. Pero rogué por algo y dije lo siento, y soy estúpidamente débil. Fui al hospital y no conseguí uno de los papeles de diagnóstico”, contó la cantante en la publicación.

Lee Areum habla de la violencia que sufrió

Lee Areum lamentó que pese a que tiene golpes en el cuerpo su demanda contra su esposo no procede. “No podía ser más injusticia así que lo tuve que publicar así. Superaremos esto y viviremos más fuertes protegiendo a nuestros hijos”, dijo la artista en u publicación de redes sociales.

“Estoy tan devastada que no hay lugar en mi corazón y no tengo que decir nada. Solo había una historia como esta. Te agradecería si pudieras echarle un vistazo”, concluyó el mensaje de la artista.

Lee Areum se intenta quitar la vida tras denunciar agresiones de su esposo Foto: Especial

Según la cantante de K-pop todo se desencadenó porque su esposo se enojó por sus compras como vitaminas para sus dos hijos, lo que más tarde desembocó en una agresión física en la que estuvieron presentes sus hijos.

"Me golpeó lo suficiente como para hacerme moratones alrededor de la nariz. También me dio puñetazos en la planta de los pies, así que no pude andar durante un tiempo", dijo Lee Areum en una publicación de redes más antigua.

Por el momento se desconoce el estado de salud de la idol y tampoco se reveló cómo fue que intentó suicidarse.